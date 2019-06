Víno si vybírám podle chuti, ne ceny, svěřil se Miroslav Táborský

„Nemusím mít tento mok za tisíce korun a ani jsem nic podobného zatím neochutnal. Prostě dám si skleničku nebo dvě, a když si řeknu, toto je přesně to, co chci, nepotřebuji dál nic řešit. Kvalita tohoto nápoje za poslední léta roste a jsem potěšen, že i tady v Praze se dá vypěstovat výborné víno,“ svěřil se Táborský, který se stal kmotrem nové kolekce vín ročníku 2018 z vinice sv. Kláry v trojské botanické zahradě.

Nejen vínem a prací ovšem živ je člověk. Blíží se doba prázdnin a dovolených a volno čeká i na oblíbeného herce.

„Čeká mě v prázdninovém období zřejmě nějaké natáčení, ovšem nějaké chvíle na oddych ušetřím a skloubím pracovní i relaxační plány, aby vše klaplo,“ řekl.

Táborský má chalupu na Šumavě, takže si chce určitě nějaký čas prázdnin užít tam. Kolem je krásná příroda, tak se se svou chotí Kateřinou moc těší, až tam zase zavítá.

„S manželkou určitě vyrazíme i na pár dnů k moři, ještě nejsme přesně rozhodnuti, kam to bude. Ale domluvili jsme se, že nejspíš to bude, jako téměř tradičně, do Chorvatska. Přesné místo vybíráme, takže nic konkrétního ještě nevím, ale je to vcelku jedno. U Jadranu je skoro všude dobře,“ prozradil Miroslav Táborský.