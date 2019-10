Rozhodně nemůžu minulý režim chválit. Vymyli nám mozky, míní Žbirka

Fanouškům jste přes sociální sítě napsal vzkaz: Musím se kurýrovat, dát se do pořádku... Takže nepříjemná otázka na začátek: Co se dělo?

Já jsem už takové vlnovky prožil, tak se otázky nebojím. Zejména ve chvíli, kdy tady s vámi můžu dělat rozhovor. To je důkaz, že jsem se ze zdravotních problémů vymotal. Hlas mě už neuvěřitelným způsobem poslouchá, takže teď jde jen o to dostat se do pohody. Je to jako s fotbalisty. Když na chvíli vypnete, nemůžete hned nastoupit na křídle a běhat se všemi. Chce to pomalejší nástup. Tak já ho měl. Teď už můžu říct: Jsem fit.