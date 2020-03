Před karanténou jsem měl v plánu trochu zvolnit, teď mám čas, říká Žbirka

Máte za sebou streamovaný koncert, kde jste hrál bez aplausu obecenstva. Jaká to pro vás byla zkušenost?

Byl to zvláštní pocit hrát doma v malé zkušebně bez všech technických vymožeností jen se třemi orouškovanými muzikanty. Natáčela manželka Katka, a když ohlásila, že se dívá vyprodaná O2 aréna, raději jsem si to nepřipouštěl. Dostal jsem se do nálady a místo původních 20 minut jsme hráli 45 minut. Katka měla strach s přibývajícím počtem připojení, aby jí to nespadlo, ale to mi řekla až dodatečně. Také mě překvapila kvalita zvuku i obrazu, kterou mají současné telefony.

Původní myšlenka vznikla spontánně, zlepšit náladu fanouškům na sociálních sítích a také si trochu zahrát, což u mě funguje jako všelék na splíny. To, že náš akustický minikoncert Sedím doma a nie je mi smutno, což je parafráze na název mojí starší skladby, bude mít 420 tisíc diváků, mě nenapadlo ani ve snu.

V době karantény si leckdo může urovnat a vyčistit hlavu. Cítíte na sobě, že začínáte nad věcmi přemýšlet jinak a plánovat je jinak?

Ještě před vyhlášením karantény jsem měl v plánu trochu zvolnit a pracovat na nových skladbách i na zpěvníku, který by měl vyjít na podzim. Teď mám na to čas, i když samozřejmě člověka znervózňuje současná situace, takže se o nějaké tvořivé pohodě nedá hovořit. Plány si dělat nemůžeme nikdo, takže se radši nebudu rouhat a budu doufat v lepší scénář.

Loni běžel na ČT Art váš pořad Doupě Mekyho Žbirky. Jak jste se cítil v roli televizního moderátora?

Právě pokračování této hudební talkshow jsme v těchto dnech měli opět točit. Stihli jsme jen jeden díl s Benem Cristovao a Liborem Boučkem. Vysílat se měl od 30. dubna. Je to velmi příjemná práce, která mě baví, navíc jsem tam nejen jako moderátor, s čímž mám zkušenosti už od časů Rhytmicku, ale vždy něco i s kapelou zahrajeme třeba spolu s hostem. Doufám, že se nám podaří přesunout natáčení na pozdější dobu, i když s tak vytíženými hosty, jaké jsme měli naplánované, to nebude jednoduché, a od toho se bude odvíjet i vysílání druhé řady.

Mnoho umělců opět vydává alba na vinylu. Máte je rád?

Ano, vinylů mám velkou sbírku a v této době mám čas si je vytáhnout a poslechnout. Nikdy mě nenapadlo, že vinyl může téměř přežít CD a jsem rád, že Universal moje alba také vydává v tomto formátu, kde opravdu může vyniknout například obal od výtvarnice Míly Fürstové nebo fotografa Petra Župníka.

VIDEO: Miro Žbirka oslavil 40 let na scéně koncertem v O2 aréně

Jako ikona československé hudební scény držíte krok s dobou. Kde nejčastěji přicházíte na nové umělce? A co vás přiměje k případné spolupráci s nimi?

Internet je zázračná věc, která mi pomáhá ve všem. Kontakt s fanoušky i s muzikanty je mnohem snadnější. Sleduji současnou hudbu a vždy mě něco inspiruje k nové spolupráci. Teď když vlastně všichni sedíme doma, je to jediná možnost se virtuálně setkávat a spolupracovat.

Konec omezení je zatím v nedohlednu. Můžeme se těšit na nějaké další virtuální kratochvíle s Mekym Žbirkou?

Každý den se snažím něco vymyslet, co by potěšilo a pobavilo nejen mě, takže ano. Vymýšlím neobvyklé playlisty na Spotify pro fandy, vytahuji archivní věci a sdílím videa ve stories na Instagramu a nevylučuji nějaký další live stream. Musíme si to trochu zpříjemnit a mě vždycky pomohla kytara v ruce.