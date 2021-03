Kdysi na mě křičeli, že mě oběsí i s celou rodinou, říká Miroslav Kalousek

„Jsem od lidí zvyklý na leccos. V Praze mě ti, co mě nemají rádi, minou. Ti, co mě naopak rádi mají, mě pozdraví. S jednou jedinou výjimkou, kdy na mě kdysi na ulici křičeli, že mě oběsí s celou rodinou. Tak jsem tomu jednomu dal do huby. Já jsem katolík a vyznávám křesťanskou zásadu, že je krásnější rozdávat než dostávat,“ prozradil v 7 pádech Honzy Dědka Miroslav Kalousek, který prý po odchodu ze Sněmovny rozhodně nezahálí.

„Musím se nějak živit, což už se živím. Mám několik smluvních partnerů, kterým radím v oblasti, která má blízko k financování vědy a výzkumu. Nechci je konkrétně jmenovat, nezaslouží si, aby tam měli zítra finančák,“ sdělil politik, který podle svých slov ze Sněmovny odešel právě včas.

„Bez Kalouska je to tam asi jiné. Ale netroufnu si říct, jestli lepší, nebo horší. Fakt je, že sotva jsem odešel, už se tam prali. Že jsem u toho nebyl, mě opravdu nemrzí,“ říká pobaveně spoluzakladatel a bývalý předseda TOP 09.



Během rozhovoru popsal i své kariérní začátky. „Když bolševik rozhodl, že nesmím na žádnou střední školu, ale musím do učiliště, abych byl vychován dělnickou třídou, vybíral jsem si mezi Rybářským učilištěm v Blatné a Chemickým učilištěm Silonu Planá nad Lužnicí. V Silonu byla snazší cesta k maturitě, dal jsem se tedy nakonec na chemii, i když ty ryby mi byly bližší. Sotva jsem tam nastoupil, škola vyhořela,“ vzpomíná Kalousek.

Vyjádřil se i na téma, jak je to s jeho údajnými třemi vilami. „Fakt je, že jsem viděl všechny tři na sociálních sítích a všechny byly krásné. Alespoň jednu bych chtěl. Musím říct, že lidé, kteří to konstruovali, si dali záležet do té míry, že do interiérů jedné z těch vil, která ve skutečnosti patřila nějakému fotbalistovi, dali na zdi fotografie Schwarzenberga, aby bylo jasné, že to je moje vila. Protože co já bych si jiného mohl pověsit na zeď, než Schwarzenberga, že,“ vzpomíná Miroslav Kalousek.



„Pravda je taková, že představa o mých vilách způsobila mnoho zklamání. V roce 1998 jsem postavil v Bechyni domek u řeky, podobný, jakých jsou v tom místě stovky. V tom městě jsou i lázně. A mnoho hostů, kteří do nich přijedou, se hned ptají, kde je ta Kalouskova vila. Občas je tam procesí zklamaných lidí, kteří čekali očividně něco úplně jiného,“ dodává.