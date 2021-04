Je mnoho lidí, kteří by pomoc v duševní oblasti potřebovali, míní Hanuš

„Je mnoho lidí, kteří by pomoc v duševní oblasti potřebovali. A v době covidové je to ještě aktuálnější. Když ovšem pomoc začnete hledat, zjistíte, že není snadné se v problematice zorientovat, vyhledat vhodného lékaře s volnou kapacitou. Je to dost složitý problém, se kterým vám například praktický lékař často moc neporadí,“ řekl Miroslav Hanuš v pořadu České televize Zázraky přírody, jehož speciální sobotní díl se věnuje duševnímu zdraví.

„To, že podobné organizace jako neziskovka Fokus existují, je pro lidi v těžké situaci dar z nebes. Když je vám skutečně zle, tak to, že má o vás opravdu někdo zájem, že se chová jako váš přítel, že to dělá bezplatně a přitom profesionálně, může mít zásadní vliv na zvládnutí krize a posléze léčení,“ prozradil herec, který před dvěma lety otevřeně promluvil o svém boji s depresemi a pobytu v psychiatrické léčebně.

Koronavirový stav je nejdelší a nejrozsáhlejší mimořádnou událostí v historii Česka. Složitá doba, kdy je psychika neustále pod tlakem, se výrazně projevuje na duševním zdraví lidí.

Podle údajů Národního ústavu duševního zdraví výskyt duševních onemocnění stoupl z přibližně dvaceti na třicet procent. Riziko sebevražd a výskytu deprese se zvýšilo třikrát, úzkostné poruchy dvakrát, zvýšila se frekvence pití velkého množství alkoholu při jedné příležitosti.



Během speciálního dílu Zázraků přírody, kde se kromě Miroslava Hanuše představí i Anna Julie Slováčková, David Novotný a Lukáš Langmajer, budou mít moderátoři Vladimír Kořen a Maroš Kramár zelenou stuhu v klopách. Je to symbol, který se používá nejen v Česku, ale i ve světě a provází kampaně ke Světovému dni duševního zdraví.