Nemohl jsem ani chodit, říká o závislosti Šimůnek po propuštění z léčebny

„Dnes už je to týden, co jsem odešel z psychiatrické nemocnice Brno,“ svěřil se Mirek Šimůnek v rozhovoru pro pořad Showtime, který kdysi ještě pod názvem TopStar magazín moderoval.



„Léčil jsem se ze závislosti na Stilnoxu, Neurolu a podobných přidružených prášcích. Každý den, ještě před nástupem do léčebny, jsem jedl bohužel až třicet prášků,“ popisuje herec.

„Naštěstí jsem z toho vyvázl dobře, teď už jsem na nule a čistej. V léčebně jsem byl měsíc a týden. Neměli jsme žádný režim, bylo to volné oddělení, kde byla snídaně, poté pohovor s psychiatrem nebo psychologem, oběd a večeře. Nic jiného se tam prakticky nedělalo, což mi ohromě vyhovovalo,“ pochvaluje si Šimůnek.

Před deseti lety sáhl po prášcích poprvé. A pak už jen postupně zvyšoval množství. „Ty mnou užívané léky mají opravdu vysokou návykovost. Vezmete si jeden, druhý den dva, za týden tři, protože to původní množství už vám zkrátka nestačí a nezabírá,“ vysvětluje s tím, že k lékům se uchýlil kvůli hektickému pracovnímu životu a celoživotním problémům s usínáním.

„Přijel jsem z představení třeba ve tři hodiny ráno. V šest ráno už byl zase nástup na natáčení. Celý den se točilo a večer jsem pak rovnou natáčel třeba TopStar. Už v mládí jsem měl velký problém usínat. Trvalo mi to vždycky tři až čtyři hodiny. Tak jsem jednoho dne sáhl po té jednodušší variantě, kdy usnete do třiceti minut. Prášky se ale postupem času kumulovaly, až jsem dospěl do závratné sumy 30 léků denně. Bylo to už skutečně život ohrožující,“ uvědomuje si herec.

Jeho rozhodnutí se léčit přišlo společně s příchodem blízkého člověka do hercova života. „Doporučil mi jiné psychiatry. Ti mi řekli, že mi dají jen tolik léků, které mi budou stačit do chvíle nástupu do léčebny. Už jsem v té době nemohl chodit, pracovat ani dýchat. Bylo to šílené,“ dodává Marek Šimůnek.

Herce mohou diváci v současné době vidět v seriálu Modrý kód, kromě natáčení moderuje a rozváží hamburgery v Brně, kde žije.