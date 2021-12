Mirai Navrátil: Ve Stardance jsou lidé na pokraji kolapsu. Trávníčka obdivuji

„Do Stardance jsem šel proto, že mi volali ve chvíli, kdy jsem kvůli covidu nemohl dělat nic jiného, než psát písničky. Řekl jsem si, že buď se budu další rok válet, nebo to půjdu zkusit,“ přiznal Mirai Navrátil v pořadu Limuzína s Mírou Hejdou.

„Považuju to celé za takový školní výlet se třídním učitelem Márou Ebenem. Něco jako lyžák se dvaceti lidmi, takové vyvanutí. Kdyby se tehdy dalo normálně koncertovat, tak do toho asi nejdu. Říkal jsem si: já a tancovat? Ale jsem za to nakonec hrozně rád, že jsem se něco naučil,“ popisuje muzikant.

Období ve Stardance považuje za velmi náročné. „Odpadla mi v průběhu tanečnice, spousta lidí je tam na pokraji sil a kolapsu, dávají si céčkové infuze a podobně. Je to opravdu docela brutál. Já jsem měl naštěstí trochu fyzickou průpravu díky závodu Beskydská sedmička. To je 101 kilometrů dlouhý ultramaraton. Během příprav na něj jsem zhubl asi patnáct kilogramů. Vnímám to tak, že ten závod mě na StarDance trochu připravil,“ vysvětluje Navrátil s tím, že smeká před kolegou z taneční soutěže, hercem Pavlem Trávníčkem.

„Obdivuju ho, že to taky dával. I když vypadl v druhém kole, tak předtím podstoupil dva a půl měsíce intenzivního treninku. V jeho letech? Klobouk dolů. Koukal jsem na něj jak blázen. Já sám jsem pořád skučel, že mě bolí kyčle nebo že jsem si něco natáhl a podobně,“ směje se.

Během rozhovoru prozradil frontman kapely Mirai i to, jak to má momentálně s láskou. „S partnerkou je to takové na hraně. Na Vánoce budu s rodinou. Možná i s ní, uvidíme. I když je to mezi námi někdy dobré a někdy ne, ona má rodinu na druhé straně republiky a někdy by chtěla být s nimi a já zase s mou rodinou. Jsme spolu stále celý rok, takže ten Štědrý den si možná odpustíme a vynahradíme si to jindy,“ vysvětluje zpěvák a dodává, že na Vánocích v Česku mu vadí hlavně příliš alkoholu.

„Je to tu hlavně o každodenním popíjení. A taky vždycky o svátcích hrozně žeru. Když to chci změnit, odjedu třeba za rodinou do Japonska,“ říká Mirai Navrátil.

