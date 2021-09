Krize řešíme koňakovou špičkou, říkají Mirai Navrátil a Lenka Návorková

Miraii, probíhá váš trénink s taneční partnerkou ze StarDance Lenkou Norou Návorkovou metodou cukr a bič? Nebo je to spíš jen ten bič?

Mirai: Já mám pocit, že je to jen metoda cukr. Velmi často navštěvujeme zdejší jídelnu, mají tam skvělé dezerty. Takže my si ty tréninky děláme pěkné. Ten bič? To teprve přijde asi.

Lenka: To přijde!

V jakých tancích podle vás Mirai vyniká?

Lenka: Samozřejmě zatím vyniká ve všech, co máme připravené.

Mirai: Protože umíme zhruba jeden a půl.

Lenka: Ne, to ne. Zatím máme připravené tři tance a já myslím, že všechny jsou v pohodě.

Mirai: U čači jsme měli trochu krizi. Přestože se říká, že samba je těžká, tak ta nám šla docela od ruky. Pak přišel quickstep a ten mě taky bavil. Líbí se mi, že člověk má frak a není jak se říká načančanej. Standardy mi přijdou takové víc chlapské, tak k tomu mám vnitřně blízko.

Co se na tréninku děje, když jste ve skluzu? Mění se choreografie?

Lenka: Zatím ve skluzu nejsme, to možná teprve přijde. Choreografie se jednou už zčásti měnila a osobně myslím, že k lepšímu.

Mirai: Asi jo, já zas takový choreograf nejsem. Nicméně když je skluz, je to vlastně taková krize. A krize se v našem případě řeší dezertem.

Lenka: Koňakovou špičkou především!

Mirai: Zatím se nestresujeme, ale věřím tomu, že na začátku října před startem StarDance to bude asi blázinec.

6. listopadu 2013

Budou videoklipy Mirai po StarDance víc taneční?

Mirai: Já mám pocit, že ano. Na podzim vydáváme desku a říkal jsem si, že by to chtělo trošku nějaké té choreografie zapojit. Vždycky jsem v klipech hlavně držel kytaru a byl trošičku statičtější. Díky StarDance mám teď k pohybu a tanci blíž.

A co takhle angažovat tanečnici na kšeft bokem?

Lenka: Jo? Tak to je spíš otázka na Miraie… (smích)

Mirai: Lenka by šla zadáčo samozřejmě.

Myslíte, že budete tím párem, který bude večer co večer pod záplavou plyšáků od fanoušků?

Lenka: To Mirai ani neví, že se tam děje.

Mirai: To jsem nevěděl. Asi to je milé a budu moc rád, když se to bude dít. Ale úplně to nepovažuji za obligátní. Co k tomu říct?

Spíš to chce ty hlasy!

Lenka: Pod záplavou dárků byly myslím vždycky všechny páry. My jsme měli tehdy s Jirkou Dvořákem plné šatny plyšáků, takže když to přijde, tak to určitě bude milé. Těšíme se.