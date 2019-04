Jsem těhotná. Vzhledem k mému staří je jedno, co to bude, říká Bittnerová

Dítě čeká herečka s partnerem Rendou (45), se kterým je dva roky. „Jsem v polovině těhotenství. S přítelem jsme se sestěhovali a jednoho dne jsme si řekli, že bychom mohli mít spolu dítě. A druhý den jsem otěhotněla. Šlo to ráz na ráz,“ řekla Miluše Bittnerová.

Herečka vtipně dodala, že vzhledem k pokročilosti svého těhotenství je vyloučeno, aby byl otcem například její bývalý manžel, neboť spolu už čtyři roky nejsou.

Pohlaví miminka už Bittnerová také zná, nehodlá ho však prozrazovat. „Vzhledem k mému staří je jedno, co to bude, hlavně že bude zdravé. Nejsem příznivcem sociálních sítí. Fotky nejspíše sdílet nebudu. Nevím, co se mnou hormony udělají, ale myslím, že ne. Nemyslím si, že jsem stydlivá, jen potřebuji žít, ne fotit,“ pokračuje herečka.

„Co určitě vím, je, že nechci rodit doma. Myslím si, že konzumování placenty také nebude můj obor. Očkování do budoucna by také bylo fajn, pokud u mě tedy nedojde k hormonální bouři nebo lobotomii mozku,“ dodala Bittnerová.