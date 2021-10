Na seriálech mě baví právě ta rychlost, říká herec Miloslav Mejzlík

Čerstvý sedmdesátník herec Miloslav Mejzlík, který prošel řadou slavných pražských i moravských scén a nechybělo mnoho, aby se stal i členem National Theatre v Oslu, kam mu nabídl angažmá sám jeho ředitel.

„Jenže se psal rok 1991 a já byl nadšenej ze svobody a přesvědčen, že všechno bude jinak, tudíž nemůžu opustit rodnou zem. Takže jsem odmítl angažmá v divadle, kde hrála Liv Ulmannová,“ směje se Miloslav Mejzlík. Se šarmem a vtipem vyprávěl o milovaném divadle, chalupě i rozverné vojně a také o tom, proč rozhodně není vegetarián.

Oslavil jste narozeniny?

Chtěl jsem udělat tradiční posezení pro kolegy, jenže mě hrozně zasáhlo to, co se stalo na Moravě. Ten kraj dobře znám, léta jsem tam byl v angažmá – rok v Uherském Hradišti a sedm let ve Zlíně. Rozhodl jsem se, že peníze, které by padly na oslavu, pošlu na postiženou Moravu.