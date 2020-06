Milionář a otec syna Liz Hurleyové spáchal sebevraždu skokem z 27. patra

Steve Bing spáchal sebevraždu skokem z okna svého luxusního apartmánu v městské čtvrti Century City v Kalifornii. Podle zdroje webu TMZ trpěl milionář v době pandemie depresemi a po několikaměsíční povinné karanténě mu velmi chyběl kontakt s lidmi.

Bing po sobě zanechal dvě děti, jedním z nich je i syn Liz Hurleyové Damian (18), který se herečce narodil po osmnáctiměsíčním vztahu s milionářem. Románek s Bingem si Hurleyová začala poté, co se rozešla s hercem Hughem Grantem (59). Druhým potomkem milionáře je pak Kira Kerkorianová (21), dcera tenistky Lisy Bonderové (54).

„Steva Binga jsem jako člověka opravdu moc miloval. Měl obrovské srdce, věnoval se charitě a vždy pomáhal tam, kde to bylo nejvíce potřeba. On i jeho entuziasmus mi budou chybět více, než dokážu popsat slovy. Doufám, že konečně našel svůj klid,“ napsal v příspěvku na svém twitterovém profilu Bill Clinton, bývalý prezident Spojených států a jeden z nejbližších přátel milionáře.



Bing ukončil předčasně studia na Harvardově univerzitě poté, co v osmnácti letech zdědil pohádkové jmění 600 milionů dolarů po svém dědečkovi, obchodníkovi s realitami. Ten postavil ve dvacátých letech v New Yorku několik luxusních domů, které až do své smrti pronajímal. Již od svých devatenácti let Bing produkoval více či méně úspěšné hollywoodské filmy.

Milionář byl velkým fanouškem striptýzových klubů, miloval návštěvy kasín v Las Vegas a mezi jeho přátele patřili například Warren Beatty, James Caan, Hugh Hefner nebo Mick Jagger. Během svého života měl Bing poměr s mnoha krásnými a úspěšnými ženami, chodil například s herečkami Sharon Stoneovou, Nicole Kidmanovou a Umou Thurmanovou či modelkou Naomi Campbellovou.



V devadesátých letech si Steve Bing na jednu noc zamluvil pokoj v známém losangelském Hotelu Bel-Air, kde následně žil celých dalších devět let. I přes své obrovské jmění zůstal milionář podle slov jeho přátel celý život skromný, že vlastní obrovské jmění by o něm prý na první pohled nikdo neřekl. Obvykle jezdil všude se svým starým vozem značky Lincoln z roku 1997, měl skvělý smysl pro humor a nejčastěji nosil ošoupané džíny a havajské košile.

VIDEO: Steve Bing ukončil život sebevraždou: