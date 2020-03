Pandemie je psychicky náročná, pomůže ale přírodě a planetě, říká Cyrusová

„Vím, že někteří z nás už viděli ta videa o modrém nebi a delfínech ve vodách, kde předtím nebyli viděni. Takže pro Matku Přírodu, nejenže si všichni odpočineme, ale ona se trochu zotaví, protože na cestách je mnohem méně aut. Lidé každý den nepracují, takže do krásného lůna Matky Přírody nezvracíme každý den,“ řekla Miley Cyrusová během rozhovoru s moderátorem Zanem Lowem pro Apple Music.

„Všichni teď vidíme, jak by to mohlo vypadat, kdybychom se ke světu chovali zodpovědněji. Takže se trochu nadechněme čerstvého vzduchu a můžeme tak trochu realisticky vidět, co by se stalo, kdybychom se zodpovědně zaměřili na klimatickou změnu,“ vzkázala zpěvačka svým příznivcům.



Cyrusová se považuje za ekologickou aktivistku. Osobně se jí klimatická změna dotkla v roce 2018, kdy jí kvůli extrémnímu suchu a požárům v Kalifornii shořel na popel dům, který si pořídila s bývalým manželem, hercem Liamem Hemsworthem (30).

„Přemýšlela jsem hodně o požárech v Malibu. Přišli jsme během nich o dům. Tehdy jsem se tím příliš nezabývala, protože jsem zrovna točila epizodu pro seriál Černé zrcadlo. Pak jsem se vrátila a udělala to, co dnes. Napsala jsem si seznam toho, co můžu změnit a co nemůžu. A přijala jsem to. Nemohla jsem změnit, že nám shořel dům, ale můžu udělat některé změny v tom smyslu, že se více budu věnovat aktivismu a mluvit víc o klimatické změně,“ dodala zpěvačka, která se celosvětově proslavila díky své roli v Disney seriálu Hannah Montana.

Miley Cyrusová a její manžel Liam Hemsworth se rozešli loni v létě necelý rok po svatbě. Ihned poté si zpěvačka začala krátký románek s blogerkou Kaitlynn Carterovou (31). Později se opět vrátila k mužům a začala chodit s australským zpěvákem Codym Simpsonem (23).