Manželé Miley Cyrusová a Liam Hemsworth se necelý rok po svatbě rozešli

„Oba nadále zůstávají oddanými rodiči všem jejich zvířatům, o která se starají, zatímco si s láskou vzájemně dopřáli tento čas pro sebe samotné, kdy budou žít odděleně,“ dodal.



Americká zpěvačka Miley Cyrusová a australský herec Liam Hemsworth se rozešli po osmi měsících manželství. Vzali se loni v prosinci po devítiletém vztahu proloženém několika rozchody.



Ještě nedávno přitom zpěvačka tvrdila, že poté, co přišli kvůli listopadovým kalifornským požárům o společný dům v Malibu, jsou si manželé blíž než kdy předtím. „Když jsem Liama viděla, jak zachraňuje naše zvířata před tím šíleným požárem a co všechno při tom sám zvládl, uvědomila jsem si, že ho i díky tomu miluji více než kdy předtím,“ řekla Cyrusová.

„Myslím, že pro spoustu lidí je velmi matoucí, že jsem vdaná. Ale můj vztah s Liamem je výjimečný. Nevím, jestli bych nechala lidi do něj nahlédnout, protože je tak složitý a tak moderní a tak nový, že si nejsem jistá, že jsme už v takovém společenském nastavení, aby by to lidé pochopili,“ svěřila se v červenci zpěvačka v rozhovoru pro americké vydání magazínu Elle.

„Opravdu si lidé myslí, že jsem doma v zástěře a vařím večeři? Jsem v hetero vztahu, ale pořád mě sexuálně velmi přitahují ženy. Rozhodla jsem se sama pro tohoto partnera. Liam je člověk, který mi vždy kryje záda a podporuje mě. Ale rozhodně nespadám do typické představy o manželce. Ani to slovo nemám ráda,“ dodala Cyrusová.

Ta nedávno také oznámila, že zřejmě ani nebude mít děti, protože nechce svého potomka přivést na zdevastovanou planetu. „Dokud nebudu mít jistotu, že mé dítě bude žít na Zemi, kde budou ryby moci normálně plavat ve vodě, nehodlám do tohoto světa přivést dalšího člověka,“ vysvětlila své rozhodnutí.



Miley Cyrusová a Liam Hemsworth se poznali v roce 2009 při natáčení romantického filmu Poslední píseň. Po zásnubách v roce 2013 se na čas rozešli. Před třemi lety na jaře se k sobě opět vrátili a Hemsworth požádal americkou hvězdu podruhé o ruku.