Na svatbu se těším, ale ještě je před námi spousta práce, říká Šteindler

„Ano, je pravda, že připravujeme svatbu, na kterou se moc s Kateřinou těšíme. Nicméně je před námi ještě spousta práce a příprav. Hlavně byrokracie a papírování. Ale jen co to bude možné a přípravy budou u konce, tak do toho vlítneme. Do konce roku bychom už chtěli být spolu,“ prozradil Milan Šteindler.

Herec už jednou ženatý byl. Rozvod s manželkou Janou, s níž má dvě děti, byl nepříjemný. Důvodem rozpadu vztahu bylo podle herce domácí násilí ze strany manželky. Kromě dlouhého rozvodu a neshod s dětmi na tom nebyl herec před pár lety nejlépe ani zdravotně. Prodělal boreliózu, což vyšlo najevo až po čtyřech letech.

„Do toho mi umírala maminka. A točil jsem film. To všechno se na mě pověsilo, několik kamenů kolem krku. A pak najednou zjistíte, že stojíte na pokraji toho, o čem jste si myslel, že byste nikdy nemohl udělat. Hodit si to,“ přiznal herec v roce 2016 s tím, že je ten typ člověka, co se nedá, a nakonec to zvládl. I za pomoci odborníků - psycholožky, psychiatra, čínského doktora, přírodního léčitele a dobrého právníka.

Kromě příprav na novou veselku Šteindlera nyní zaměstnávají také zkoušky v Divadle na Jezerce. S Janem Hrušínským a dalšími herci připravují na 4. dubna premiéru nové hry s názvem Pánský klub.

Je to původní česká komedie o eroticky závislých mužích, kteří se rozhodli svůj apetit zkrotit. Na sezeních se však ukáže, že terapeutka Linda by také potřebovala psychologa, protože se právě zotavuje z rozchodu. A tak nedá pánům nic zadarmo.