Lásku nehledám, protějšek si vás najde sám, říká Milan Šteindler

Setkáváme se na uvedení nového filmu Cesta domů. Proč by podle vás měl český divák na tento snímek zavítat?

Proč ne? Myslím, že je dobré se podívat do přírody a na venkov. Lidi chodí často na výlety, tak proč by nešli do kina, aby viděli, jak žijí lidi na venkově? Aby viděli, že to není sice úplně lehký, ale má to svou poetiku.

Vy sám píšete. Přispěl jste i tentokrát se svou troškou do mlýna k přípravě scénáře?

Ne, moc jsem do toho nemluvil. Nechal jsem se vést. Co se týká mojí role, vlastně k tomu nebylo moc co dodávat. Je tam celkem jasná linka. Sympatickej myslivec, takovej normální vesnickej chlap se najednou ukáže jako docela velkej hajzl. Připraví hrdiny snímku, mladý pár o střechu nad hlavou.

Když se podíváme na vaši tvorbu pár let zpátky, co dnes může podle vás současné mladé generaci říct film Vrať se do hrobu, kterou teprve čeká maturita?

Já se už na své filmy nedívám příliš rád. Že bych to nějak sledoval, to ne. Ale vím, že to několikrát opakovali a dodnes to dávají. Těší mě to, protože to asi znamená, že to diváky zajímá, což je fajn. Jaké to má poselství? Takové, že všichni chceme být pořád mladí. Myslím, že v každé generaci dojde k takové situaci, nebo zkrátka k tomu, že člověk najednou zatouží být mladší a začne se otáčet po mladých holkách. To je situace, která se může opakovat kdykoliv.

Ten film je kultem i pro generaci narozenou po roce 1989. Jaký je to pro vás pocit?

To je znamenitý pocit, právě proto že to překonalo různé generace. Ale asi je na tom pozoruhodné hlavně to, že když jsme scénář připravovali, tak nám z dramaturgie dali úkol, abychom dali generační výpověď. Ten film jsme tak udělali a zdá se, že to opravdu jistá generační výpověď je. To je na tom filmu myslím cenné.

Při jaké příležitosti jste naposledy zatoužil být o pár let mladší?

(smích) Člověk by byl vždycky rád mladší, víte. To se neváže jen k nějaké příležitosti, ani jedné dámě, jak byste třeba mohl mít na mysli. Klidně bych byl rád jen o něco mladší. Ale s tím rozumem, co mám teď.

Momentálně jste nezadaný. Jak ve svém věku a zda vůbec hledáte případný nový protějšek?

Myslím, že protějšek se nemusí nějak extra hledat. Protějšek si vás prostě najde. Víte co, ono to je s ženskejma trošku tak, že když moc chcete, tak nedostanete. Takže člověk to musí řekněme nechat volně plynout. Pokud máte potkat někoho, kdo stojí za to, tak ho potkáte.

Přispívá vám k získání přízně žen i váš humor?

Tak pravda je, že pobavit je jedna z mých taktik. Ale jen to určitě nestačí. To je spíše vždycky tak na úvod. Ale pak stejně asi záleží na tom, jestli máte něco v hlavě a kalhotách. (smích)

Kromě Vrať se do hrobu je dalším vaším znamenitým počinem Alles Gute s panem Vávrou. Myslíte si, že jsou některé ty scénky z dnešního pohledu dost nekorektní?

Některé scénky určitě jsou nekorektní. Ale to byl taky záměr, aby byly nekorektní. Natočili jsme tři Alles Gute pořady pro dobročinný pořad Možná přijde i charita a jeden z těch dílů vlastně nebyl odvysílaný, protože byl až příliš nekorektní. Ale Konto bariéry, pro které se vlastně sbíraly peníze tady tím pořadem, si ho vzalo na své webové stránky. Takže své diváky si to vždycky stejně nakonec našlo.

1. listopadu 2018