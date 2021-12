Sám mám kolikrát problém vymyslet, co bych si přál, říká Milan Peroutka

Jak hodláte strávit letošní Vánoce? Prožíváte je s nadšením?

Mám už několik zabalených dárků a taky se přiznám, že jsem letos poprvé koupil ozdoby, respektive světýlka na barák. Prokázalo se to, že neumím dobře převádět centimetry na metry, takže jsem koupil desetkrát víc metrů. Slovy 240 metrů venkovních vánočních světýlek. (smích) Ještě nevím, jak to přidělám, každopádně náš dům bude ozdoba ulice a těším se na to. Těším se hlavně na klid a na to, že doma bude pořádek, bude hořet krb, pojedou pohádky. No prostě klasika. Klišé, ale těším se na to moc.

K těm vánočním světýlkům, pozor na to, abyste nedopadl jako Chevy Chase ve filmu Vánoční prázdniny, kdy nastřeloval světla na střechu a spadl z ní.

No děkuju moc! Doufám, že tak nedopadnu. Každopádně já, co se týče Vánoc, vycházím vždycky z Kevina z filmu Sám doma, ačkoliv ten měl barák taky hodně blikací. Ten zmiňovaný film jsem tedy neviděl, ale doufám, že to dopadne úspěšněji.

S kým si dáváte vánoční dárky?

Já se spíš snažím poslouchat. To je značka ideál, když si člověk všimne, nebo zaregistruje nějaký nápad na dárek, který se pak splní. Ale žádné dopisy za okno nedávám. Je pravda, že sám mám kolikrát problém vymyslet, co bych si přál. Jsou to spíše věci, které se třeba ani nedají koupit. Koneckonců i zdraví si přeju. Už jsem taky asi v tomto věku. Ale teď jsem byl v nějakém elektru a měl jsem nápad, co si chci přát a byl jsem rád, že mě něco napadlo.

Co to bude?

Powerbanka! (smích)

Náročný diář umělce ždímá telefon.

To není úplně o tom, protože já mám diář neustále papírový. V tom jsem takový staromil, že pořád si podtrhávám a škrtám. Ale máte pravdu, že telefon se vybíjí, potažmo notebook. Když člověk jede někam na koncert, tak já jsem nejaktivnější na sociálních sítích a baterka samozřejmě klesá, takže powerbanka je za mě docela dobrý nápad.

Ale! Koneckonců jsem i letošní Vánoce připravil také několik věcí, které jsem já sám vyrobil, z nichž highlight je moje interiérová vůně, prosím pěkně. Nechal jsem si vytvořit podle toho, co mi voní, svůj vlastní sprej. Takže pokud by měl někdo zájem o tom, aby to u něj vonělo stejně, jako u nás, tak si může pořídit.

A máme tady malý předvánoční marketing! Tak to nesmíme opomenout ani vaše nové album.

Je to malý marketing, protože marná sláva, všechny prosincové koncerty se zase odvolaly, tak alespoň touhle cestou můžu být k fanouškům blíž. Máme třeba i nažehlovačky, které jakožto i módní redaktor víte, že vypadají dobře na džískách, je tam klíčenka, nějaké hrníčky, klasika, ale ta voňavka? Zrovna včera jsem vlastnoručně lepil etikety na flakony a z toho mám velkou radost. A vy jste se ptal ještě na něco?

Na to album...

Jo na to album! (smích) Ježiš! Ještěže jste mi to připomněl. Ano, cédéčko je, funguje a já jsem nevěděl, kolik lidí dneska bude ochotných koupit si cédéčko, protože už často nemám, kde si to přehrávat. Lidi to asi vnímají jako nějaký suvenýr, ale pořád to funguje. Jsem rád, že jsem to cédéčko dodělal, ale samozřejmě, vydáš cédéčko a už mám v hlavě nápady na další. Tak nebudu předbíhat, ještě si to chvíli užiju, ale člověk musí neustále tvořit dál.

Jak vy sám podporujete své oblíbené umělce? Koupíte si třeba jejich vinylové desky?

Vinylové desky ne, ty nemám kde přehrát. Je pravda, že mám počítač z roku 2007, který si držím jenom kvůli tomu, že tam lze strčit cédéčko. Jinak v autě cédéčko taky přehrát nemůžu. Ale platím si online platformy právě pro hudbu, takže si ji beztrestně můžu stahovat a doufám, že nějaké halíře z toho ti umělci vidí.

Svěřil jste se, že nakupujete dárky dopředu. Ale jste ten typ muže, který si stoupne třeba k válu a dělá cukroví?

Včera mi přišly dvě krabice oříšků a už mám zprávu od babičky, že by je ráda využila na cukroví. Takže u nás dělá cukroví babička. A co se týče dárků, tak já balím nejpozději třiadvacátého v noci a dávám to pod stromeček, aby ráno, když se všichni probudí, tam viděli už tu první nadílku. To je mimochodem taky nápad od Kevina ze Sám doma 2, protože v Americe to tak mají, že jim dárky nadělují ráno.

Pak každý rok na Štědrý den chodím zpívat koledy pod Karlův most, můžete také přijít, protože to je tradice, která se dodržuje navzdory všem opatřením. Zkrátka je to dobrovolné, rozdají se noty a zpívá se. Je to takový krásný zvyk. Jinak si myslím, že také přiložím ruku k dílu a něco doma poklidím. Vánoční úklid je potřeba, aby se člověk cítil dobře, zapálil svíčku a věděl, že všude kolem je čisto. Já si u toho vždycky vyčistím hlavu s tím bytem, takže s tím také pomůžu.