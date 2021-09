Nikdy by mě nenapadlo, že už trému nebudu mít, říká zpěvák Milan Peroutka

Dalo by se předpokládat, že jste ranní ptáče, když moderujete Snídani s Novou, ale podle toho, jak jsme se domlouvali a preferoval jste pozdější čas, jsem získala dojem, že je tomu jinak…

Jsem ranní ptáče z donucení. (směje se) Nikdy jsem si nepředstavoval, že bych dělal takovýto druh práce, ale vyplynulo to ze situace a nyní jsem samozřejmě za takovouto příležitost rád. Původně jsem byl několikrát ve Snídani s Novou jako host a poté mě oslovili, zda bych nechtěl zkusit roli moderátora. Souhlasil jsem a šel na kamerové zkoušky, kde jsem uspěl. Nakonec mi tato práce přišla více než vhod vzhledem k tomu, že jiné moje aktivity byly kvůli pandemii pozastavené, navíc je to báječná průprava. Čím by se mohl moderátor víc zocelit než živou ranní show, kde se probírají nejrůznější témata.

Je to pro mě výzva a jsem připravený jí čelit. O to těžší je samozřejmě příprava. Je rozdíl, když vymýšlíte něco odlehčeného nebo máte vést seriózní rozhovor.