Muzikant musí být dříč, proto si desku vydávám sám, říká Milan Peroutka

Milan Peroutka, zpěvák, muzikant, herec a také čerstvý inženýr, má totiž tendenci o sobě pochybovat. „Ze začátku jsem se strašně styděl, teď už je to lepší,“ směje se. „Snažím se být produktivní a trochu zužitkovat tyhle nechtěné prázdniny. Takže jsem čas využil mimo jiné i na dokončení cédéčka kapely Perutě. Začaly chodit i maily z produkcí divadel, které mi hlásí termíny ‚oprašovaček‘, a já pomalu chytám tak trochu nervy a ptám se sám sebe: Patřím já vůbec do tohohle světa?“

Vy se netěšíte?

Asi jsem trochu zlenivěl a mám pocit, že při prvním představení budu mít určitě trému. Připadá mi, že se budu vracet do práce a pochybovat, jestli ji ještě vůbec umím. Ale upřímně doufám, že až spatřím publikum, které je pro mě princip mé práce, vlije to do mě zase energii.