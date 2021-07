Morální suterén, napsala policie o konspirátorech šířících hoaxy o Lasicovi

Jednou z lživých zpráv byla informace související s příčinou smrti Milana Lasici. Uživatelé na sociálních sítích, včetně herečky Silvie Šuvadové známé z filmu Kolja, poukazovali na to, že Lasica byl očkován proti covidu-19 a s tím souvisela jeho smrt. Podle některých o očkování žertoval během posledního koncertu s tím, že nemá po vakcinaci žádné vedlejší účinky a pak zkolaboval.

Policie vyzvala odpůrce očkování, aby nezneužívali úmrtí oblíbeného herce. „Tento případ jsme prozkoumali a jakoukoliv souvislost s očkováním můžeme jednoznačně vyloučit. Pan Lasica byl očkován 3. února. Se souhlasem jeho nejbližší rodiny můžeme zveřejnit, že byl dlouhodobě léčen na problémy se srdcem a zemřel na jevišti z důvodu selhání srdce,“ uvedl ředitel sekce soudního lékařství a patologické anatomie Úřadu pro dohled nad zdravotní péčí Michal Palkovič.

Dalším hoaxem, který policie vyvrátila je tvrzení, že Milan Lasica a jeho kolega Július Satinský byli spolupracovníci StB. „Nedávno jsme měli tu čest spolupracovat s Milanem Lasicou při tvorbě kampaně proti online podvodům. Ten nám s ní pomohl s úsměvem a nezištně, aby pomohl svým vrstevníkům nedat se oklamat na internetu,“ začíná policie svůj příspěvek.

„Na internetu, přesněji na Facebooku, však lžou slovenští konspirátoři a neváhají při tom prorazit morální suterén. Je jim to úplně jedno, jejich jediným cílem je získat co nejvíce lajků a sdílení, aby se mohli pochlubit před svou komunitou, jak velké spiknutí odhalili,“ pokračuje.

Jako příklad uvádí příspěvek uživatele Ludovita Vicena, který zveřejnil fotku z registračního protokolu agenturních a operativních svazků Státní bezpečnosti a vojenské kontrarozvědky, který je volně dostupný na stránkách Ústavu paměti národa a nezapomněl poukázat na jména Milana Lasici a Júlia Satinského jako estébáků, aniž by si nejdříve ověřil, o čem tento protokol vlastně je.

„Takové zápisy nesvědčí jen o spolupráci s komunistickou StB, je to omyl. Je třeba si všímat i značky, které dokumentují kategorie spolupracovníků nebo obětí StB. Jak si můžeme všimnout, u jmen Milana Lasici a Júlia Satinského je označení ‚PO‘. Co to znamená? Slovenští konspirátoři si budou muset příště dostudovat i vysvětlivky k registračním protokolem,“ píše policie.

„PO, byl spis prověřované osoby. Byl zaveden s cílem soustřeďovat písemnosti prověrkového charakteru na osoby z hlediska jejich nebezpečnosti. Je tedy zřejmé, že oba byli považováni za prověřováné resp. nepohodlné osoby,“ vysvětluje.

Dodává také, že komunismus zasahoval do života Milana Lasici odmalička. Jeho otec přišel o zaměstnání, rodiče se nakonec rozvedli. S idejemi komunismu se herec nikdy neztotožnil a nebyl členem komunistické strany. V roce 1970 bylo Divadlo na korze pro odvážnou kritiku okupace zavřené. Humoristické dvojici komunistický režim zakázal uměleckou činnost.

Lasica a Satinský se vrátili na obrazovky po osmiletém zákazu. V té době vznikl legendární kabaretní program Ktosi je za dverami. Spolupracovali na něm s Jarem Filipem. V 90. letech se s programem vrátili na obrazovky televize Markíza pod názvem Všetci sú za dverami.

Státní pohřeb nebude

Milan Lasica zemřel v neděli ve věku 81 let, zkolaboval při vystoupení s orchestrem v bratislavském divadle Štúdio L+S, které založil. Lasicův význam ovšem svět divadla a filmu přesahoval, jak to ukázala i vyjádření nejvyšších státních představitelů a nekrology v tisku. V pondělí se na sociálních sítích objevila petice za uspořádání státního pohřbu Lasicovi.



Pohřeb se však nakonec uskuteční v nejužším rodinném kruhu, napsal na svém webu deník Sme, který se odvolává na ředitele bratislavského divadla Štúdio L+S a dlouholetého Lasicova spolupracovníka Pavla Danišoviče. „Rodina se rozhodla tak, že se to má konat v absolutně nejužším kruhu, a to je třeba respektovat,“ řekl Danišovič.

Milan Lasica s manželkou Magdou Vášáryovou

Dříve se v médiích objevila informace, že rodině zesnulého umělce vláda nabídne možnost státního pohřbu, ale že podoba posledního rozloučení se zesnulým je na rozhodnutí pozůstalých. „Protokol úřadu vlády bude kontaktovat rodinu a nabídne jí nějaké možnosti, například čestnou stráž, kondolenční knihu, vyvěšení černé vlajky a podobně,“ řekla šéfka poslaneckého klubu koaliční strany Svoboda a solidarita (SaS) Anna Zemanová po pondělním jednání koaliční rady. Právě SaS avizovala, že vládním partnerům navrhne vyhlášení státního smutku.

Milan Lasica byl přes čtyřicet let ženatý s herečkou a později diplomatkou Magdou Vášáryovou, s níž měl dvě dcery - Hanu a Žofii.