Zemřel druhý manžel Milady Karasové. Za hraběte byla vdaná sedm let

Informaci o úmrtí přinesl web Super.cz, kterému ji potvrdila bývalá kolegyně Milady Karasové Melanie Vančurová. Hrabě netrpěl žádnou prokázanou nemocí, jeho zdravotní stav byl úměrný jeho věku.

Milada Karasová a Michal Dujka se vzali v roce 2014 po jednadvaceti letech soužití. Nejuznávanější žena českého modelingu, která po revoluci pro svět objevila tváře jako Eva Herzigová, Tereza Maxová nebo Daniela Peštová, se po svatbě stala hraběnkou. Sama je příbuznou Karla Havlíčka Borovského.

„Byla jsem požádána o ruku třikrát, tak napotřetí už to vyšlo. Myslím, že už je to příjemné, aby někdo za mnou mohl chodit do nemocnice, aby se někdo o mě staral. On nikdy nebyl ženatý, tak aby neumřel jako svobodný, to by bylo dost trapné,“ prohlásila Karasová v rozhovoru pro iDNES.cz v roce 2015.

Její druhý manžel, který je potomkem Přemyslovců, nejprve šel s žádostí o ruku za její dcerou, kterou má bývalá manekýna z prvního manželství. Chtěl, aby mu sňatek schválila. „Zvládá veškerý bonton, jaký má být,“ pochvalovala si tenkrát Karasová.

Letos na jaře pro magazín Téma zase prozradila, že se s celou rodinou svého manžela, až na něj, znala už od svých dvaceti let. Kamarádila se s jeho sestrou Markétou a chodila k nim domů.

„Občas se zmínila, že má modrou krev, ale nijak se tím nechlubila. Markéta dělala trochu modeling, takže jsme měly jiná témata na pokec. Michal v té době už doma nebydlel, odešel brzy z domu a pohyboval se v showbyznyse. Dělal několika umělcům manažera. Po revoluci jsem byla na svatbě kamarádky a Michal tam byl jako host. Hned se ke mně hlásil, protože o mně slyšel od sestry. Ale já jsem vůbec nevěděla, o koho jde,“ zavzpomínala.