Nechtěl jsem být viděn, říká Mikolas Josef o psychických problémech

Nedávno jste přiznal, že vás trápí psychické problémy. Čím přesně jste procházel?

Ano, dá se říct, že můj problém je psychického původu. Ale neřešil jsem ho, dokud se nestal fyzickým. Jedná se o určitý typ záchvatů, které pramení z potíží s dýcháním. Jsou ale stresového původu a dneska už vím líp, jak s tím pracovat.

Absolvoval jste sociální izolaci a téměř ze svého života eliminoval sociální sítě. Jaký to byl pocit? Co vás tato zkušenost naučila?

Byl to hezký pocit nebýt neustále pod tlakem a nesdílet chvíli svůj život. Když mi nebylo dobře, nechtěl jsem být viděn. Uvědomit si, že na to mám právo, bylo osvobozující.

Jak se teď cítíte?

Pomohlo mi uvědomění, že pokud se mi nechce něco dělat, tak to dělat nemusím. Dříve jsem se snažil vyhovět všem, dnes jsem tu i sám pro sebe.

Co byste poradil a vzkázal fanouškům, kteří prochází podobnými problémy?

Pokud chce být člověk zdravý, musí zvážit, jestli je ochotný se vzdát věcí, které ho dělají nemocným. A to se týká všeho – lidí, prostředí, práce... Nebo si k nim najít zdravou cestu.

Na sociální sítích jste oznámil, že se chystá nový song… Můžete prozradit nějaké podrobnosti? O čem bude, kdy vyjde?

Ano, chystá se jich dokonce několik. Mohu prozradit, že to je moje nejlepší práce a že by měla spatřit světlo světa už hodně brzo. V klipu se vracím zpátky do svého problémového období.

Kdy se dočkáme vašeho prvního alba?

Album je hotové, a má už dokonce i své jméno. Čekám pouze na vhodný čas jej vydat, a to nám covid-19 dost komplikuje. Po jeho vydání by totiž hned měla následovat tour.

V poslední době jste se vyhýbal vystupování na veřejných akcích, ENYAQ YOU FEST tak bude po delší době vaše další práce. Jak se těšíte?

Ano, to bude, exkluzivně tam také odpremiéruji nový song, takže se těším dost.

Na této akci vystupujete už poněkolikáté. Co vás na tomto festivalu baví?

Baví mě způsob, jakým se to letos rozhodli pořadatelé udělat. Myslím, že to bude jedinečné. Vypadá to, že můj vlastní koncert v říjnu se bude muset opět přesunout, a tak je to dost možná jedna z posledních festivalových akcí, kde budu letos vidět.

Enyaq YouFest bude letos unikátní v tom, že navštíví během pěti dnů pět českých měst – Brno, Olomouc, Hradec Králové, Prahu a Mladou Boleslav. Baví vás cestovat? Do kterého města se těšíte nejvíc?

Jo, to mě na tom právě baví. Namísto jednoho místa, kam se ne všichni můžou dostat, se takhle dostaneme k více lidem. Těším se na všechny zastávky, bude to pecka.

Na jaké songy se můžou fanoušci na této akci těšit? Chystáte něco speciálního?

Ano, přemýšlíme, jestli odpremiérujeme jeden, nebo dokonce dva songy. Nechte se překvapit!

Máme za sebou náročné období pandemie koronaviru. Jak jste ho zvládal? A jak se to podepsalo na vaší práci?

Byl a je to těžký čas pro všechny. Vnímám ale na koncertech, že lidé, kteří se dlouho nemohli dostat na akce, si je teď naplno užívají. To stejné platí pro nás umělce. Pro všechny kulturní odvětví je to obzvlášť těžké a stojím ze všemi, kteří teď tvrdě bojují.

A jak jste si užil letní měsíce? Dopřál jsem si odpočinek na dovolené?

Ano! Byl jsem dokonce na osm dní u moře – stihl jsem to jen tak tak. Doufám, že opět budeme moct cestovat tak jako dřív.

Na konci loňského roku jste se seznámil se svou současnou přítelkyní. Jak se vám ve vztahu daří? Jste šťastný? Jaké máte společné plány?

Dia je úžasná a byla zde pro mne v těch nejtěžších chvílích. Jeden z důvodů, proč jsem se mohl vrátit, byla právě ona. Pracujeme teď společně na módní značce, takže většina našich plánů směřuje k její premiéře.

Enyaq YouFest Hybridní festivalová road show Enyaq You Fest, kterou přináší televize Óčko a Prima Cool, letos nově dorazí do pěti českých měst. Tradiční festival spojuje hudbu, youtubering, gaming, lifestyle a sport. Festival zahájí 29. září v Brně u nákupního centra Královo Pole, následovat budou města Olomouc (30. září, OC Haná), Hradec Králové (1. října, OC Futurum), Praha (2. října, Centrum Černý Most) a finále tour proběhne 3. října v Mladé Boleslavi v prostorách Škoda Muzea. Během road show se představí interpreti, jako je Mikolas Josef nebo Sharlota. Novinkou letošního ročníku bude online stream jednotlivých koncertů na sociálních sítích.