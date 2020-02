Fanoušci nejsou zrovna nadšeni, že mám přítelkyni, přiznává Mikolas Josef

Dá se vůbec nějak změřit váš zahraniční úspěch?

Ano. Stačí se podívat na počet poslechů mých písniček v aplikaci Spotify, kde se dnes hudba poslouchá nejvíc. Další indikátor je, jak moc vás hrají rádia v zahraničí.

A jak moc tedy hrají vaši muziku zahraniční rádia?

Třeba moje poslední písnička je na pátém místě v Polsku. Jinak hrají moje písničky hodně v Rakousku a v Německu.

Svoje desky si vydáváte sám. Kdo všechno vám pomáhá?

Moji rodiče, bratr a pár dalších lidí. Za to jim patří obrovské díky, protože nechali plavat podnikání a společně jsme se vrhli na moji muziku.

Stalo se vám někdy, že jste přišel o hlas?

Stalo, několikrát. Lituji všechny umělce, kterým se to stane třeba přímo před koncertem.

Potkal jste se někdy s Karlem Gottem?

Ano, několikrát. Jednou mě pozval k sobě domů a pak jsem vystoupil na jeho osmdesátinách.

Stíháte při své práci sledovat českou hudební scénu?

Snažím se.

Pokud by vám nabídla spolupráci skupina Mandrage, vzal byste to?

O tom jsem nikdy nepřemýšlel. Každý teď děláme jinou muziku, takže bychom museli najít nějaký kompromis.

Dalším, kdo po vás bude reprezentovat Česko na cenách Eurovize, je zpěvák Ben Cristovao. Co tomu říkáte?

Já to trochu tušil. Ben o tom přemýšlel, takže to pro mě nebylo zas takové překvapení. Mým velkým přáním je, aby Česko uspělo takže... Bene, je to na tobě!

V sedmnácti letech jste dostal cenu za herectví. Proč se mu již nevěnujete?

Já bych rád. Ale pokud chci v muzice dál směřovat tam, kam mířím, tak na to není čas. Pokud by přišla zajímavá nabídka, tak bych nad tím určitě přemýšlel.

Jak vzpomínáte na svou kariéru v modelingu?

To pro mě nebylo úplně šťastné období. Ale je to rozhodně cenná zkušenost. Když čekáte na casting, kde vás hodnotí jenom podle toho, jak vypadáte, a na nic se ani nezeptají... To není místo, kde bych byl šťastný. Tak jsem šel od toho pryč.

Jaké to bylo, když jste se stal tváří značky spodního prádla?

Předcházelo tomu hodně přemlouvání. Hodně jsme se styděl. Z Itálie přijela celá delegace, a když mělo dojít na focení, předstoupil jsem před ně jenom ve spodním prádle a všechny přítomné ženy hned vytáhly telefony. Tak to mi opravdu nebylo moc příjemné. Takže pokud se v budoucnu spojím s nějakou značkou, tak vždy jako Mikolas Josef - hudebník. Ne jako Mikolas Josef - obličej/tělo.

Jaký význam má tetování, které máte na krku?

Jsou to jména mých rodičů.

Jaká byla vaše cesta k nahrávání muziky?

Kdysi jsem pracoval na stavbách a uklízel kanceláře. Dokonce jsem uklízel i v nahrávacím studiu, kde mi pak jako honorář dali jeden nahrávací den zdarma. Tam jsem nahrál písničku Free, která se dostala do českých radií.

Cestujete hodně?

Ano. Bydlím v Praze. Do Kanady a Ameriky létám psát písničky. Hodně hraji v Polsku, Španělsku, Řecku, takže toho procestuji hodně. Když mám dva dny volna, vážím si jich.

Máte při tom všem vůbec čas na ženy?

Když jsem jen naznačil, že bych mohl být ve vztahu, tak na to moji fanoušci nezačali reagovat úplně nadšeně. Ale teď už to můžu říct, po tom co nás vyfotili v restauraci paparazzi. Mojí přítelkyní je modelka Diana Gan. Jsem šťastný.

Hrál jste někdy fotbal?

Ano, jako malý. Ale fotbalu jsem později musel nechat, protože mi operovali meniskus.

Stihl jste ještě nějaký jiný sport?

Dělám gymnastiku a sem tam si zaboxuju.

Když boxujete, už jste dostal někdy pořádnou nakládačku?

Bylo to na boxerském tréninku. Dostal jsem na žebra a šel k zemi.

VIDEO: Mikolas Josef a jeho partnerka Diana Gan v klipu Colorado: