Přítelkyni modelku jsem poznal při natáčení videoklipu, říká Mikolas Josef

Co byste si koupil za milion?

V této době bych to věnoval někomu, kdo to potřebuje víc než já. Mně ta moje muzika stačí. Nedávno jsem si udělal radost a do svého studia jsem si koupil tři nové kabely. (smích)

Co považujete za svůj dosavadní největší kariérní úspěch?

Asi je to písnička „A Capella“, kterou po mé účasti v Eurovision začala hrát řada evropských rádií.

Která písnička bude podle vás podobně úspěšná?

Chystám desku, na které budou spíš pomalé houpavé rytmy, tak možná něco z ní. Proto jsem se teď také na chvíli ztratil ze sociálních sítí, abych měl klid a mohl se pořádně soustředit.

Chtěl jste být odmalička zpěvákem?

Chtěl jsem byt popelářem, až potom zpěvákem. Ale jezdit s popelářským vozem se mi nedávno splnilo a musím říct, že to byl super zážitek.

Jak vám změnil život koronavirus?

Naprosto a od základu. Všechny koncerty po Evropě se musely zrušit a přesunout až na říjen.

Před několika týdny jste oznámil, že máte přítelkyni. Jak jste se seznámili?

Je to modelka Diana Gan a potkali jsme se při natáčení mého videoklipu k písni „Colorado“. Padli jsme si do oka, ale chodit jsme spolu začali až několik týdnu poté.

Jste hodně pracovně vytížený. Kolik času trávíte s přítelkyní?

V tomto ohledu je to se mnou těžké. Hodně času trávím totiž zavřený ve studiu. Ale Diana má pro to pochopení a za to jí moc děkuji.

Před tímto vztahem jste byl docela dlouho sám. Nechybí vám single život?

Nechybí. Samota není pro mě. Jsem rád za to, jak je to teď.

Na Impulsu moderují čeští zpěváci pořad o české muzice. Vy jste jedním z těchto milionových moderátorů. Jak se na své angažmá v rádiu těšíte?

Je to velká výzva a úplně něco jiného, než před mikrofonem zpívat. Přiznám se, že jsem už několik hodin trénoval a zkoušel, není to jen tak.

Máte nějaké zkušenosti s moderováním?

Absolutně žádné.

Čím vás osobně moderátor dokáže zaujmout?

Nejdříve asi barvou hlasu a tím jestli do vysílání hodně vstupuje. Pokusím se o přirozený projev.

Jakou zemi navštívíte jako první, až to zase půjde?

Určitě Rakousko, protože tam pracuji.

Kam se chystáte na dovolenou?

Máme takovou menší usedlost v Chorvatsku, takže pokud to půjde, pojedu tam.

Je rozdíl v publiku na koncertech u nás a v Řecku či Španělsku?

Obrovský. Třeba v Estonsku na mě publikum mlčky koukalo, jako bych byl z jiné planety. To pro mě byla výzva a věděl jsem, že do toho musím dát všechno. Ale nakonec to vždycky skončí stejně. Řvali nadšením. (smích)

Co vám říká hraní na ulici, takzvaný busking?

Velká zkušenost, kterou mám za sebou a na kterou s láskou vzpomínám. Toto hraní mě naučilo pokoře. Skončilo to ve Vídni, kde mě zatkli. Protože jsem hrál na místech, která se mi líbila, a to je ve Vídni nelegální. Proto jsem se rozhodl, že to dělat nebudu. Ale naučil jsem se kromě pokory také předávat energii. To, že hrajete na ulici, procházející lidi nezajímá. Ale když se u vás zastaví, znamená to, že jste alespoň trochu dobrý.

Hrajete raději pro malé publikum, nebo pro velké haly?

Oboje má něco do sebe. Menší publikum má výhodu tu, že si vidíte do obličeje a energie proudí na menší vzdálenost. U velkých hal se stačí podívat na plné hlediště a je to jasné, má to velkou sílu.

Zopakoval byste si účast v Eurovizi?

Neříkám ne.

Co vaše španělština? Jak jste na tom?

I když jsem z ní maturoval, tak rozhodně není plynulá.