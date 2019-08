Díky sociálním sítím je má práce mnohem jednodušší, říká Mikolas Josef

„Účast na Eurovision Song Contest mě v kariéře určitě významně posunula dopředu. I tak jsem však rád, že songy, které vydávám teď, jako třeba Acapella, jsou ještě úspěšnější než písnička Lie To Me, se kterou jsem jel na Eurovizi. Singl Acapella je teď třeba číslo jedna na Shazamu v Polsku. To se Lie To Me nikdy nepovedlo,“ říká Mikolas Josef, který vybojoval v loňském roce na finále Eurovize v Lisabonu pro Česko historicky nejlepší umístění a skončil na šestém místě.



Platformou, která změnila hudební průmysl, je podle zpěváka YouTube. „Pokud dnes děláte video, děláte ho hlavně pro YouTube,“ říká Mikolas, jehož klip k singlu Lie To Me má v současnosti přes 11 milionů zhlédnutí. Ve sledovanosti ho však rychle dohání videoklip k španělsky zpívanému letnímu hitu Acapella, který vidělo po pouhých dvou měsících od zveřejnění již přes šest milionů diváků.

Sociální sítě vnímá Mikolas Josef pozitivně, například na Instagramu tráví průměrně hodinu denně. „Moje práce je právě díky sociálním sítím mnohem snazší. Mohu se potkat a pracovat s lidmi, které bych jinou cestou nenašel. Existuje spousta zajímavých lidí a profilů, které stojí za to sledovat,“ míní.

Mikolas Josef vystoupí v polovině září na akci KAMIQ YOU FEST v Praze. „Moje vystoupení nyní z technické stránky dozoruje a zajišťuje nový tým, na který jsem zatím velmi pyšný. Bude to stejná parta lidí, se kterou odehraji i své vánoční turné Closer To You Tour. Těšte se na kompletně nový set. Fanoušci uslyší všechny známé songy, které mají rádi,“ láká na své vystoupení.

Do konce roku čekají Mikolase koncerty po celém Česku. „9. září spouštím předprodej na své turné. 10. prosince nás čeká Liberec, 12. prosince Brno, 13. prosince Ostrava a 16. prosince Praha. Očekáváme, že lístky budou brzo pryč, tak si pospěšte, ať se na koncerty dostanete. Na turné za mnou přiletí opět i moji vokalisté z Afriky. Show bude ale diametrálně jiná, na což se už teď těším, dodává.



KAMIQ YOU FEST Přijďte se bavit na další ročník jedinečného spojení hudby, youtuberingu, gamingu, fresh foodu, módy a sportu. 14. září se pod střechou Průmyslového paláce v Praze koná festival KAMIQ YOU FEST, který vám přináší ÓČKO a Prima COOL. Celodenní zábava pro všechny členy rodiny, spousta kapel, youtuberů, nabitá gaming zóna, workshopy, kvalitní jídlo za skvělé ceny, fashion a beauty zóna a nově i sportovní zóna. Pro dospěláky je připravena relax zóna a pánský koutek, chybět nebude ani doplňkový program pro nejmladší návštěvníky festivalu.



