Hollywood jsem opustila kvůli rodině a dětem, říká Michelle Pfeifferová

„Někdo se jako celebrita snad už narodil. To však rozhodně nebyl můj případ. Nikdy jsem nebyla typická hvězda, ani jsem tak nevypadala,“ píše Michelle Pfeifferová v článku pro magazín InStyle.



Ani po pětatřiceti letech v Hollywoodu a rolích v mnoha úspěšných filmech jako například Zjizvená tvář, Čarodějky z Eastwicku či Nebezpečné známosti se to prý nezměnilo. „Cítím to tak pořád. Sláva je pro mě stále výzvou. I dnes si připadám při pózování fotografům trochu podivně a křečovitě. Pak jsem často mile překvapena, jak vypadám na výsledných fotografiích neuvěřitelně uvolněně,“ svěřila se herečka.

V roce 1993 se Michelle Pfeifferová provdala za scénáristu a televizního producenta Davida E. Kelleyho (63). Poté si dala na pár let od natáčení přestávku, během které se věnovala rodině a výchově svých dvou dětí, dnes již pětadvacetiletého Johna Henryho a šestadvacetileté Claudie Roseové.

V současnosti se herečka k filmu opět vrací. Jen letos ji fanoušci mohou v kinech vidět hned ve dvou filmech, marvelovce Avengers: Endgame a pokračování filmu Zloba s podtitulem Královna všeho zlého.

„Věděla jsem, že to jednoho dne zase přijde. Děti vylétly z rodinného hnízda a já jsem to dost špatně nesla. Potřebovala jsem se opět naplno ponořit do práce. Jsem dnes zaměstnanější než kdy předtím. Vše je však jednodušší, protože čím jste starší, tím snadněji si dokážete určit své priority,“ dodává Pfeifferová.

Podle svých slov byla herečka v posledních letech pro film nepoužitelná. Byla prý příliš vybíravá a většinu rolí raději odmítala. „Nikdy jsem nepřišla o lásku k herectví. Na natáčení se cítím stále jako doma. Když pracuji, jsem mnohem vyrovnanější. Ale byla jsem v minulosti dost opatrná na to, kde a co točím, jak dlouho budu přitom mimo domov a jestli to bude vyhovovat zájmům mých dětí. A pak najednou... všechno to moc rychle uteklo,“ přiznala Michelle před dvěma lety v rozhovoru pro magazín Interview.