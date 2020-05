Pro děti jsem nikdy hrát nechtěl, říká Nesvadba. Chystá vlastní televizi

„Děti na mě na ulici obvykle reagují, nyní mě ale pod rouškou nepoznávají. Musím říct, že teď to bylo v tomto směru úžasné období, protože pod rouškou jsem schovaný a zažívám něco, co se mi normálně nepovede. Nejsem příliš konfliktní člověk, ale zjistil jsem, že s rouškou na obličeji občas zdůrazním něco, co bych třeba v běžné situaci neřekl,“ říká Michal Nesvadba na úvod videorozhovoru pro pořad Rozstřel s moderátorem Dominikem Vršanským.



Mim, dětem všeobecně známý jako Michal z Kouzelné školky, má dvě vlastní děti, dceru Josefínu z prvního manželství se Světlanou Nálepkovou (59) a syna Marka (10), kterého má se svou současnou ženou, právničkou Andreou.

„Prostřední dcera Aneta je mé ženy, ale vychovával jsem ji odmalička. Desetiletý syn si často více než já všímá, kdo všechno se za mnou na ulici otáčí. V poslední době mě překvapuje svými nápady, které občas použiji i do televize. Aby se podívali na mé pořady, je samotné nenapadne. Spíše je k tomu občas nutím,“ říká se smíchem Nesvadba.

Pořady pro děti připravuje herec už dvacet let, s obdivem a velmi pečlivě prý nyní sleduje konkurenci a vše, co se děje na YouTubu a dalších platformách. Svůj úspěch u malých diváků si vysvětluje i tím, že umí stále překvapit. „Asi jsem měl nakonec zkrátka svým způsobem štěstí, a když to řeknu ošklivě, zvolil jsem na děti správnou politiku, takovou tu příjemnou a pozitivní. Snažím se je nezradit,“ vysvětluje.

Cílovou skupinou Michala Nesvadby jsou převážně děti předškolního věku. „Všechno se dnes zrychlilo. Je známé, že děti milují reklamy, kde se během pár hodin odehraje krátký příběh s pointou. Děti jsou dnes kolem pěti šesti let stále schopny dobře vnímat a soustředit se i na delší příběhy, později se však už zaměřují třeba zase na počítačové a jiné hry, které hrají i jejich spolužáci. A oni začnou také, protože díky tomu lépe zapadnou do kolektivu,“ popisuje.

Také Michal Nesvadba ztratil kvůli šíření koronaviru na určitou dobu jako mnozí další z oboru práci. „Nebudu plakat, je náš víc. Ale snažil jsem se ten čas využít. První tři týdny jsem popravdě strávil jako důchodce a neměl jsem co dělat. Díval jsem se do svých archivů a dělal jsem všechno, co jsem si plánoval, že budu dělat ve stáří,“ směje se.



V jednu chvíli v izolaci však přišel nápad a rozhodnutí založit vlastní televizi. „YouTube je YouTube, ale mít vlastní internetovou placenou televizi Michalova TV, to je něco jiného. Bude fungovat na stejném principu jako velké televize. Uvidíte v ní můj svět se všemi nápady, které se zatím třeba ani nezrealizovaly. Vše budu dělat sám a plně za to ručit. Budu hrát, budu za kamerou a budu i střihačem, což se teď učím,“ přiznává Nesvadba.

Spolupráci s pořadem Kouzelná školka přerušil dočasně na dva měsíce z důvodu strachu před pandemií. „Nastoupil jsem však znovu, budu pokračovat v natáčení dalších dílů a budu dál jezdit i svá představení. Měl jsem v jednu chvíli tendenci vše nějak změnit, například přijít s novým seriálem a na čas opustit Kouzelnou školku, ale nakonec to nedopadlo,“ říká herec s tím, že start vlastní televize i projekt zábavné revue s názvem Fantazie na kolečkách plánuje na podzim tohoto roku.

Otec Michala Nesvadby, známý český herec, spisovatel, ilustrátor a výtvarník Miloš Nesvadba, nedávno oslavil své 95. narozeniny. „Tátovi se daří dobře. Je soběstačný, dokáže si udělat třikrát denně své oblíbené kafíčko, kouká na televizi a je v pohodě,“ popisuje jeho syn.

Kreslíř a herec Miloš Nesvadba

Tatínek ho bral často do Národního divadla v Praze, kde vystupoval jako dlouholetý člen činohry po boku hereckých es jako byl například Rudolf Hrušínský či Jan Tříska. „O mém tátovi je známé, že od svých dvaceti let slyší pouze na jedno ucho. A zrovna neslyší na to ucho, ve kterém je nápověda v Národním divadle. Vědělo se tehdy, že když se Nesvadba otočí zády k obecenstvu, tak chce slyšet nápovědu. To jsem vždycky sledoval a hrozně mě to bavilo. Měl jsem také rád, když se herci na jevišti vždy stoprocentně soustředili a vzadu pak s nadšením řešili třeba to, jak dopadl hokejový zápas Česko – Rusko,“ vzpomíná Michal Nesvadba.



Známý mim vystudoval původně hudebně-dramatický obor na konzervatoři. „Teď už si to asi nikdo neumí představit, že bych si zahrál vážnou roli. Ale ano, studoval jsem to a vzdoroval tak tomu, že jsem nechtěl být hercem pro děti. Zlomilo se to asi ve chvíli, kdy jsme se souborem Mimtrio s Václavem Upírem Krejčím a Světlanou Nálepkovou na jednom ze zájezdů udělali narychlo úspěšné představení pro děti,“ dodává Nesvadba.