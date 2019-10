Kdybych jen ležel a koukal do stropu, to by byl konec, říká Jančařík

Michal Jančařík trpí od dětství vážnou nemocí ledvin. Transplantace v roce 2017 mu zachránila život, kvůli pooperačním komplikacím však částečně ochrnul. On i lékaři věří, že ne nenávratně.



„Na vozíku jsem skončil poté, co mi praskla céva přímo v páteři. Tekoucí krev přitom poškodila páteř natolik, že teď neovládám své dolní končetiny,“ popisuje moderátor v pořadu Limuzína s Mírou Hejdou.

„Každý den chodím na rehabilitace. Doufám, že se vozíku jednou zbavím. Zatím to však nehrozí. Pro zdravého člověka je to takto ze dne na den nepředstavitelná změna. Když do toho spadnete, všechno je najednou kompletně jinak,“ říká.

Michal Jančařík moderoval sedmnáct let Počasí na Nově, na jejíž obrazovky se nedávno vrátil. „Po návratu do televize jsem dělal chvilku Sport, což bylo bezva. Teď od podzimu mám každé úterý polední zprávy. Jsem obrovsky rád za to, že tam můžu být,“ pochvaluje si.

Podle Jančaříka by se jeho současný stav dal nazvat i motivací. „Donutí vás to vylézt z postele. Kdybych zůstal ležet, už bych se nezvedl. Kdybych koukal jen do stropu, to by byl konec. Teď už trochu pracuji a pustil jsem se do různých činností, které jsem dříve nedělal. Svým způsobem mě celá ta situace vlastně i posunula. Dříve jsem se třeba do mnoha věcí nemohl dokopat. Mluvím například o dabingu – svůj hlas jsem nechával tak trošku ladem. Už to nedělám, už vím, že život je krátký.“

Dabing prý Jančaříka velmi baví. Momentálně se zabývá českým zněním přírodovědných filmů. „Zatím ho dělám teprve rok a ještě to pořádně neumím, takže se přitom musím obrovsky soustředit. Když tam člověk pět hodin sedí a zabývá se jen tím textem, tak na čas zapomene, jak na tom je,“ říká.

Sledujte celý rozhovor s Michalem Jančaříkem Pořad Limuzína s Mírou Hejdou vysílá stanice ÓČKO STAR premiérově ve čtvrtek v 17:00, v reprízách pak v sobotu v 11:00 a v neděli v 18:00.

Volný čas tráví Michal Jančařík rád na Šumavě, kde má prý větší možnost pohybu. Velkou oporou je mu jeho manželka a dcery Julie a Sofie. „Holky tam mají kola a já elektrický vozík. Na tom s nimi vyrážím po kopcích a vojenských asfaltkách, a to mě teď baví úplně nejvíc. Času s rodinou si vážím čím dál tím víc. Teď je to pro mě úplně jiná dimenze. Dříve jsem to tak nebral, dnes je pro mě každý okamžik s nimi pohlazením,“ přiznává.

Jančařík se svěřil s tím, že také doma bylo kvůli jeho současnému stavu nutno téměř vše předělat. O tom bude vyprávět divákům v pořadu Bydlení handicapovaných, který startuje 23. října.