Společenský strach je apolitický, říká muzikant Michal Hrůza

Klip k písni Mezi námi působí jako takové antirouškové poselství. Byl tak míněn?

Původně se měl klip točit s rouškami. Měl být o tom, že i s rouškami chodí lidé, kteří mají své srdce, emoce, potřeby… Zajímavé je, že strach ve společnosti způsobil i zákaz pražského dopravního podniku natáčet v pronajaté tramvaji. Po dvou měsících vyjednávání jsme se rozhodli klip natočit v Liberci, kde k nám liberečtí přistupovali beze strachu a natáčet klip nám povolili. Podle úpravy ministerstva jsme dokonce mohli hrát bez roušek, takže klip nakonec dopadl tak skvěle, že může mít vícero vysvětlení.

Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma

V historické tramvaji ale vidíme dva kluky v rouškách.

Vtip je v tom, že jeden má roušku s libereckým fotbalovým týmem a druhý s jabloneckým fotbalovým týmem. Kluci jsou mí synovci a tolik si přáli roušky si nechat, že je nakonec mají.

Dlouhodobě patříte k umělcům, kteří nevyjadřují své politické postoje. Teď jste se rozhodl udělat výjimku?

Společenský strach je vlastně apolitický. Jde spíše o možnou manipulaci s vystrašenými lidmi.

V klipu hraje několik známých herců, kteří v něm prý vystoupili bez nároku na honorář. Jsou to vaši dobří přátelé?

Ano, jsou. Jak Jiří Dvořák, který je kromě své herecké profese také skvělý básník, tak Václav Kopta, jenž je strýcem našeho kytaristy Emila, a režisér Rudolf Merkner je mým asi nejlepším kamarádem už od jeho seriálu Vyprávěj.

VIDEO: Michal Hrůza - Mezi námi:

Právě je se seriálem Vyprávěj spojený jeden z vašich největších hitů. Kdyby vám někdo kdysi na vojenském gymplu řekl, že se stanete hitmakerem, věřil byste mu?

Jen to potvrzuje teorii, že když něco chcete, časem to může opravdu přijít… Tenkrát mě to opravdu nenapadlo, hudba pro mě byla forma svobody.

Jakého spojení hitu a filmu si obzvlášť ceníte?

To asi neumím říct, takže pokud to lze odhadnout z počtu zhlédnutí na YouTube, pak asi film a píseň Zakázané uvolnění a Pro Emu z filmu Pohádky pro Emu.

Takže když vydáte klip, sledujete pak bedlivě, kolik má zhlédnutí?

Samozřejmě sleduji, jestli se podařilo vyvolat to, co jsme chtěli.

A čtete komentáře?

Podívám se, ano. Už jsem zvyklý, že nemůžu mít absolutní souznění. Mnohdy jsou i rozdílné názory užitečné, protože vás donutí se zamyslet. Odlišnost některých lidí je ale v pořádku a jen potvrzuje různorodost nás všech.

Proč se vlastně klip k písni Mezi námi natáčel na Ještědu? Byl to váš nápad?

Tohle vymyslel Ruda, jen jsme si nebyli jistí, že to všechno stihneme, protože na Ještěd se muselo jet objížďkou a nebylo moc času – kvůli světlu. Nakonec jsou ty záběry z Ještědu neuvěřitelné. Nízká oblačnost pod námi způsobila, že to vypadá, jako bychom byli nad mraky.

Michal Hrůza ■ Narodil se 31. srpna 1971 v Turnově, jakožto rodák z Českého ráje prý miluje borové lesy plné skal.

■ V kapelách hrál už od (vojenské) střední školy. V roce 1996 založil skupinu Ready Kirken, se kterou se v začátcích kariéry proslavil nejvíce.

■ Po 10 letech odešel a založil si vlastní formaci Kapela Hrůzy.

■ Pracoval také jako výhybkář u dráhy. ■ Píše skladby i pro další interprety (například pro Anetu Langerovou), skládá filmovou a televizní hudbu (filmy Lidice, Martin a Venuše či seriály Vyprávěj, Mazalové a další).

■ V roce 2014 utrpěl vážný úraz hlavy při jím nevyvolané potyčce v ostravské Stodolní ulici, několik dní byl v umělém spánku a s následky se potýkal roky.

■ S manželkou Lindou má dvě dcery (14 a 7 let).

■ Současnou nekoncertní éru vyplňuje skládáním, hlavně pro novou zpěvačku Barboru Šampalíkovou.

Četla jsem, že jste na Špicberkách s úžasem sledoval polární zář, na druhou stranu prý rád jezdíte do Chorvatska – na ostrov Cres, kde jste natáčel předposlední klip. Máte tedy radši hory, nebo moře? Která krajina je vašemu srdci bližší?

V srdci jsem seveřan, mé zážitky ze Skandinávie jsou opravdu veliké. S rodinou ale radši jezdím na dovolenou na jih do Chorvatska.

Zrelaxujete spíš s rodinou, s kolegy z kapely, nebo nejraději sám?

Pokud to jde, snažím se to kombinovat. Moje práce je hodně emocionální, takže odpočívám v klidu, maximálně pěší výlety, žádné extra sportovní akce.

Poslouchají vás vaše dcery?

Jestli myslíte moji hudbu, tak to neřeším.

Myslím přeneseně – jestli máte doma respekt a pouštíte někdy hrůzu.

Mám dcery, tak je samozřejmě důležitý i mužský element při výchově. Takže jim často ukazuju, že když táta spí na gauči, pořád se dívá.