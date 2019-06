Až přestanu lidi bavit, budu už jen rentiérem, říká Michal David

„Nějaké to kilíčko se po těch letech přidalo. S tím už však nic nenadělám. Příští rok mi bude šedesát, tak co to budu řešit. Jsem gurmán a kulinář. V minulosti jsem zkoušel nejrůznější diety, například krabičkovou, při které jsem zhubl deset kilo. Po roce jsem však vše zase postupně nabral,“ svěřil se Michal David.



„Za ty léta už jsem zjistil, že držet diety nemá cenu. Každý máme nějakou tělesnou konstituci. Už to neřeším. Mám rád víno, mám rád dobré jídlo a už se nijak nežinýruji,“ říká zpěvák.

Před dvěma lety si Michal David koupil vilu na Tenerife, kde bude s rodinou trávit i letošní léto. „Je to jedno z mých splněných přání. Rád tam jezdím načerpat energii a vyčistit si hlavu. Je to jiný svět, únik z reality a mého pracovního nasazení. Když jsem tam, jsem v pohodě a v dobrém rozpoložení. Když jdu někam tady, jsem vždy středem pozornosti. Po čtyřiceti letech už jsem si na to ale tak nějak zvykl,“ říká.

„Z principu už bych koncertoval nemusel. Dělám to proto, že mě to baví a že je o mě stále zájem. Až přestanu lidi bavit, budu třeba už jen rentiérem, budu psát jen muzikály a užívat si života. Nebo taky nebudu dělat nic,“ dodává Michal David.

