Michal David: Zpověď o dětském domově, životě v Itálii i rodině Kludských

Na diskotékách a mejdanech jeho hity nemají konkurenci. Když odbije půlnoc a promile dosáhne správné hladiny, křepčí na ně i ti, co by se k tomu střízliví nikdy nepřiznali. Že se národ dělí v zásadě na jeho obdivovatele a ty, kteří ho demonstrativně zavrhují coby hvězdu minulého režimu, na to je Michal David zvyklý. V úterý 14. července oslaví šedesátku.