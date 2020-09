Jsem ráda, že jsem do třicítky stihla mít dvě děti, říká Michaela Tomešová

Herečka a zpěvačka Michaela Tomešová je ve svých 29 letech dvojnásobnou maminkou. Syny Kristiána (3,5 roku) a Jonáše (2 roky) má s manželem Romanem, který je také hercem a zpěvákem. Od soboty 28. srpna bude Michaela jako seriálová Barča ošetřovat lidi v televizním seriálu Sestřičky Modrý kód, kromě toho ale hraje v několika divadlech a zvládá být mámou na plný úvazek, jak prozradila v rozhovoru pro týdeník 5plus2.

Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma

Setkáváme se ráno v ateliérech nového seriálu Sestřičky Modrý kód, kde hrajete. A vy už dnes máte za sebou natáčení scény z noční diskotéky. To muselo být celkem složité.

V seriálu máme skvělou partu a strašně jsme si sedli. Víte, já už jsem potom, co jsem se stala matkou, ani nedoufala, že by se do mého srdce plného všeobjímající lásky k mým synům ještě vešlo místo pro nová kamarádství. A tady na Sestřičkách se to povedlo, takže když je dobrá parta, můžete mít mejdan třeba v sedm ráno.

Vy už jste kdysi v seriálu hrála, nyní jste se do natáčecího koloběhu vrátila. Zvažovala jste to dlouho?

Vždycky když přijde nějaká nabídka, konzultuji ji s rodinou. S manželem máme oba svobodné povolání a můžeme si vše uzpůsobit, takže děti mají u sebe vždy jednoho z nás. Hlídání od babiček či asi tří blízkých kamarádek využíváme minimálně. Navíc točím sice skoro každý den, ale často jen několik scén a pak můžu jet domů.

Jaká vlastně je postava, kterou v seriálu hrajete?

Barča je velmi otevřená holka a nezkazí žádnou srandu. Na urgent v Rubavě nastupuje společně se svou kamarádkou Katkou (Natálií Halouzkovou – pozn. red.), jsou čerstvě vystudované a mají červený diplom, takže zodpovědné jsou, ale moje Barča je rebel a občas i Katku svádí k nějakým nepravostem. Hrozně mě baví hrát takovou postavu.

Znáte nějakou zdravotní sestřičku, nebo od koho jste čerpala zkušenosti?

Moje kamarádka je záchranářka a mimo to ještě muzikálová herečka. Ale tady máme odborný lékařský dozor. Naučila jsem se spoustu užitečných věcí, které bych mohla využít i v životě.

Jaké jsou vaše vlastní zkušenosti z nemocnice?

Kromě mononukleózy jsem nikdy neměla žádné vážnější problémy, ani na operaci jsem nebyla. Moje jediné a nejkrásnější zážitky z nemocnic jsou oba moje porody.

Vím ale, že jste si dost vytrpěla s ekzémy.

To ano, mám atopický ekzém a ten mám stále, nejde vyléčit. Zhoršení problémů před pár lety bylo i proto, že jsem měla dva porody krátce po sobě, dlouho jsem pak kojila, tělo se logicky vydalo ze všech živin. Ke zvládnutí jsem si ale našla vlastní cestu, nechtěla jsem brát kortikoidy, ty jsem navíc ani při kojení nemohla, ony ale ani neřeší příčinu, ale důsledek a po jejich vysazení jsem to měla ještě horší. Pro mě se stala východiskem čínská medicína a přechod na netoxickou kosmetiku. Nepovažuji se za žádnou bio matku, ale ideální pro mě je kombinovat západní i východní medicínu, protože každá má své pro a proti.

Sice vás teď diváci budou vídat v seriálu, ale vy jste hlavně muzikálová herečka v pražském divadle Kalich. Jak se chystáte na další sezonu?

Doufám, že v září se nám to všechno zase vrátí do původních kolejí a budeme moct hrát. Všechny hry se vrací, dokonce tím, že budeme nahrazovat neodehraná představení, tak budeme mít někdy i tři představení denně. Bude to velký maraton. Od listopadu se vrací i obnovená premiéra muzikálu Horečka sobotní noci, kde jsem už před lety hrála. Je to velmi fyzicky náročné představení, takže se budu muset dostat do kondice. Ale strašně se na to všechno těším, když jsem v červenci stála poprvé od března na jevišti a viděla plné hlediště, po představení jsem se rozplakala štěstím, jak moc mi to hraní chybělo.

Mimo to zkoušíte v Divadle na Vinohradech i roli Eržiky v Baladě pro banditu.

Nabídka přišla v krásný čas, těsně po karanténě, kdy můj manžel ještě neměl žádné projekty, takže mohl být doma s dětmi a já jsem mohla jezdit zkoušet, teď máme pauzu a premiéra je v říjnu. Já sice hraji ještě jednu činoherní roli v Národním divadle, ale tam hlavně zpívám. Balada je čistě činoherní role se zpěvy a opravdu si tam pořádně zahraji. Role Eržiky mě přiměla objevit v sobě úplně nové polohy a rezervy.

Vašim synům je 3,5 a 2 roky, vám 29, ale vůbec na svůj věk nevypadáte, neleze vám to na nervy?

Jsem za to ráda, lepší, než kdyby to bylo naopak. Dokud mi lidé říkají, že vypadám jako holčička, tak je to v pořádku. Na třicítku se těším, jsem ráda, že jsem do té doby stihla mít dvě děti. Mám vlastně vše, co jsem si vždycky přála, tak to hned ťukám, aby se něco nepokazilo. Pořád si v sobě chci ale udržet mladost a nadšení.

Jde z vás pozitivní náboj, jak to děláte?

Samozřejmě všichni máme problémy a starosti, ale na světě je spousta lidí, kteří si pořád stěžují a to já se snažím bořit. Třeba se i ráda barevně oblékám, už tím, co si vezmu na sebe, ovlivňuji náladu. Mám přístup k životu, že proč nerozdávat radost, když se ti nic vážného neděje a tvoji blízcí jsou zdraví?!

Už jste to nakousla, váš manžel Roman Tomeš je také muzikálový herec a nyní hraje v seriálu Slunečná...

Ten se točí hned tady vedle v ateliérech, občas spolu jdeme tady do cateringu na oběd. Nechodíme spolu na romantické večeře, ale na oběd během natáčení.

Roman Tomeš v seriálu Slunečná (2020)

Kdo má u vás doma na starost plánování, vytížení jste oba hodně a hlídání jste říkala, že využíváte jen jednou za čas?

Máme doma velký plán, do kterého si musíme vše poctivě zapisovat do svých kolonek, jakmile na něco zapomeneme, je to průšvih. Já pak, někdy i dlouho do noci, vymýšlím, jak to vše prokombinovat, ale jde to.

Myslíte si tedy, že jde mít vlastní kariéru i být máma?

Musím dělat obrovské kompromisy a nelze brát všechny nabídky. Často musím odmítat i nabídky na charitativní akce, což mě mrzí. Věnovat se zvládám hlavně své každoroční akci Koncert pro polovinu nebe, který celý organizuji. Výtěžek pak jde na pomoc lidem na vozíčku, protože mám bráchu, jenž je na vozíčku, mám k tomuto tématu blízko.

A ta role maminky?

Moji kluci jsou hodně živí a jsou často k neudržení. Když jedeme někam s kamarádkami, je nás tam třeba šest holek a dvanáct dětí, ty moje jsou nejživější. Je to pro mě občas velká škola, jak to vše ukočírovat, protože nechci dělat chyby, ačkoliv jich každá maminka udělá tak 150 denně. Vždy toho pak lituji, když svým dětem ukřivdím, tak se jim dokážu omluvit a svou chybu uznat, což si myslím, že by měl umět každý rodič.

Michaela Tomešová ■ Herečka a zpěvačka se narodila 17. května 1991.

■ Pod dívčím příjmením Doubravová hrála už od dětství v menších rolích. Pozornost na sebe upoutala druhým místem v reality show Robin Hood – Cesta ke slávě v roce 2010. Zde usilovala o muzikálovou roli Lady Mariany v nově chystaném muzikálu Divadla Kalich. To se poté stalo její domovskou scénou, mimo to hraje také v Národním divadle, od podzimu také v Divadle na Vinohradech.

■ Jejím manželem je herec a zpěvák Roman Tomeš, se kterým má syny Kristiána a Jonáše.

Kromě herectví jste poměrně činná také na Instagramu. Sdílíte tam fotky z osobního života a máte tam skoro 60 tisíc sledujících. Proč jste si ten profil založila?

Snažím se co nejvíc ukazovat pravdu, dokonce jsme s mým manželem založili hashtag #UkazPravdu. Lidé se tam často snaží být lepší a dokonalejší, než jsou. Ráda ale ukážu i to, že něco nezvládám, že moje děti zlobí, že máme doma bordel, takové lidské věci. Mezi sledujícími mám hlavně maminky, které rády vidí, že to i jinde vypadá jako u nich, i mi to píšou. Ale samozřejmě si tam dám ráda i nějakou svou pěknou fotku v plavkách. I já tam dávám hezké věci, ale zásadně nepoužívám filtry.

Nazvala byste se tedy, jak se moderně říká, influencerkou?

Influence znamená ovlivňovat. Možná mám tedy vliv právě třeba na maminky, kterým může pomoct, že v tom nejsou samy.

Kladou vám někdy lidé otázku, jak to vše zvládáte?

Máme to opravdu rozplánované, navíc já jsem schopná do dvou, do tří být vzhůru a pracovat, třeba se učit texty. Občas si jdu po obědě lehnout i se syny, takže mi v noci stačí tři hodiny spánku. Ne pořád, ale pár dní po sobě to zvládnu. Víte, já v práci čerpám energii na mateřství a naopak děti mi dávají sílu zvládat práci.