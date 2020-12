Můj táta fotbalista. Jsem po něm, usmívá se módní návrhářka Skuhravá

Váš otec byl výraznou tváří národního týmu. Ve 49 zápasech nastřílel 17 branek. A na mistrovství světa 1990 v Itálii se stal s pěti góly druhým nejlepším střelcem celého šampionátu. To ještě jako útočník pražské Sparty, v jejímž dresu se předtím přesnou trefou postaral v Poháru UEFA i o senzační postup přes Real Madrid. Po světovém šampionátu 1990 ale zůstal v Itálii a vy jste strávila velkou část dětství v Janově...

To mi byly tři roky. A bylo to skvělé. Bydleli jsme u moře, na riviéře. Kdykoliv jsme si mohli dojít do vesnice pro pečivo, těstoviny, pesto... Ráda vzpomínám na večeře na terase, kdy si rodiče s přáteli dali víno, k tomu uzobávali něco drobného a hráli žolíky nebo kostky. Líbila se mi ta atmosféra. A milovala jsem ten mořský vzduch.

„A ta jeho rychlá a krásná auta? To přece patří ke každému fotbalistovi nebo hokejistovi. Když vydělávají v cizině velké peníze, chtějí si je užít.“ Michala Skuhravá