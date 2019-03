Bránila mi vídat syna, pustil se do Ochotské exmanžel Rosol

Michaela Ochotská před pár dny sdílela na Instagramu příspěvek, v němž coby ambasadorka organizace pomáhající matkám samoživitelkám uvedla, že sama dobře ví, jak to mají těžké.

To se ovšem nelíbilo Petře Rosolové, která prohlásila, že moderátorka za posledních 21 měsíců dostala na výživném a na zajištění budoucích studií syna Andrého (4) více než dva miliony korun.

„Tvrdí, že je matka samoživitelka?! Samoživitelka znamená SAMA ŽIVIT DÍTĚ, kolikrát nemít ani na základní životní potřeby...,“ rozhořčila se na sociálních sítích tenistova současná manželka.

Nyní se do Michaely Ochotské ostře pustil i Lukáš Rosol, kterého si moderátorka vzala v roce 2015 a s nímž se rozvedla loni.

„Okolnosti posledních dnů mě donutily veřejně reagovat, a to primárně na veřejné vyjádření mé bývalé ženy, které je bohužel už několikáté. V první řadě jsem šťastný za to, že mi má žena ukázala, že člověk umí dávat a ne pouze brát. Proč ona i já reagujeme na vyjádření paní Ochotské? Ve vlně zlostných komentářů a vyjádření mé bývalé ženy šlo prý o postesknutí, postěžování si, jaké to je být na výchovu dítěte sám a dokonce v jejím vyjádření padlo mé jméno,“ začal tenista svůj příspěvek na Instagramu.

„V době, kdy paní Ochotská zůstala údajně sama a bez pomoci, vydávala jedno předběžné opatření za druhým, aby mi byl zakázán kontakt a styk se synem, a to bez jakéhokoliv důvodu. Posledních několik dlouhých měsíců o kontaktu s mým synem rozhodoval soud a zdlouhavé psaní právních zástupců. Matka našeho syna investovala spoustu času taháním Andrého po doktorech, aby získala důkazy o tom, že jsem pro syna traumatem, fyzicky ho ohrožuji a podobně.“

Podle něj naštěstí odborníci a lidé na svém místě toto chování shledali jako účelové a díky nim syna mohl vidět. Je přesvědčený, že Ochotská se pouze snaží sebe vykreslit coby oběť, aby získala podporu. Vysvětlil také, že kdyby jeho exmanželka neustále neprovokovala a nezmiňovala ho ve svých příspěvcích, nikdy by se k ničemu takovému nevyjadřoval. V tento moment to bere jako nutnost.

„Takových případů je víc, než si možná všichni myslíme, a kdyby to mohlo pomoci i jednomu jedinému tatínkovi, který byl použit jako dárce biologického materiálu a tím jeho role vlastně měla skončit, bude to jedině dobře. Dítě má nárok na oba rodiče a rodiče mají oba stejný nárok na své dítě, pokud toto není respektováno, je porušován jeden z nejvyšších lidských zákonů. Jsem šťastný, že mi povolaní lidé umožnili spravedlivě trávit čas se synem, a to za lidských podmínek, ne pouze pod diktaturou matky, která určí místo, čas a kontroluje to. André bude vždy součástí mé skvělé rodiny,“ dodal a poděkoval své nynější manželce.