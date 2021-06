Svatba je pro mě stále jen úřední úkon, říká Michaela Maurerová

Jak se máte v té současné zvláštní době?

Čím jsem starší, tím jsem radši, když do mého života nepřichází moc zvratů a novinek, takže se mám čím dál tím stejně, i když samozřejmě po tom zběsilém korona období cítím únavu i vyčerpání. My matky tří dětí víme, o čem mluvíme – samozřejmě, jsou to naše milované děti, ale pořizovaly jsme si je do nějakého systému, kterému jsme věřily, že nám pomůže se o ně starat. A najednou bylo všechno jinak.

Tahle doba mi ale přinesla do života i hodně pozitivního. Vrátila jsem se k šití, zdokonalila svůj kuchařský um a pronajala si malý ateliér, kam jsem se chodila „zašívat“- a to někdy doslova. (smích) Karanténu jsme totiž prožívali zavření ve městě, což přineslo poznání, jak moc nám chybí příroda. Začali jsme se rozhlížet po nějaké chaloupce na venkově, ale vzpomněli jsme si trošku pozdě, protože podobný nápad měl evidentně každý druhý. Všechno, co by stálo za to, je vyprodané anebo tak drahé, že na to prostě nemáme.

Přepadla vás touha po pěstitelství?

Přesně tak, chtěla bych vlastní zahrádku a pěstovat, budovat a hrabat se v hlíně. A taky zažívat ten pocit, kdy si ráno uvařím kafe a projdu se s ním bosýma nohama v trávě. Takováhle pokoronová rekonvalescence by se mi moc líbila. Už i proto, že jsme si všichni doma covidem prošli a já dodnes pociťuju jeho následky.

Jak se stavíte k problematice očkování?

Vzhledem k prodělanému covidu mám vytvořené protilátky, takže s očkováním zatím nespěchám. Nicméně, v budoucnu se očkovat rozhodně dám, vnímám to jako nutnost ve společném boji s covidem a zároveň jako propustku k cestování.

Jak to u vás vypadá s pracovními nabídkami?

Víceméně na všechno teď říkám „yes“, takže jsem takový „yesman“. Pustila jsem se teď do načítání audioknih, což mě ohromě baví. Momentálně namlouvám kultovní sérii pro mládež Správná pětka, které jsem načetla hned několik dílů. Je to pro mě skvělá průprava, učím se mluvit pomalu a zřetelně. (smích)

A pak jsou tu podcasty, další z úžasných věcí, kterým pandemie hodně otevřela dveře. Dostala jsem nabídku od jedné společnosti, která má blízko ke zdravotnictví, moderovat seriál rozhovorů s názvem Na předpis s kapacitami v lékařském oboru. Oslovujeme různé odborníky a snažíme se je představit i v jiném světle, nejen v tom profesním.

Důležité je pro mne i pomáhat tam, kde je třeba. V poslední době jsem například fotila s Monikou Navrátilovou pro kalendář Hvězdy dětem, jehož výtěžek podpoří děti z dětských domovů.

Mluvila jste o moderování podcastu. Už přišla řada na vašeho otce, experta v oblasti ortopedie?

Ještě ne, ale máme to samozřejmě v plánu. I když, jak znám sebe i tatínka, spíš by se to hodilo do nějakého silvestrovského vydání.

Nepověsila jste ale herectví na hřebík...

Kdepak. Stále působím v České televizi na Déčku, pro kterou moderuji pořad TamTam, divadlo se ale ještě žádné nekoná, své večery chci momentálně věnovat spíš rodině.

Kdysi jste byla výraznou postavou seriálu Ulice, nevzpomněli si na vás scenáristé s nějakým comebackem?

Zatím ne, podobná nabídka by pro mě byla asi v současné situaci časově neřešitelná.

A co nabídka k sňatku, ta stále nepadla? S partnerem vychováváte vaší společnou dceru Emmu.

Pro mě je svatba stále jen úřední úkon, na vztah papír nepotřebuju. Je ale pravda, že v případě životních komplikací, jako je třeba úmrtí partnera nebo podobné tragédie, má manželka úplně jiná práva a postavení než pouhá partnerka. Takže uvidíme, co budoucnost přinese.

Na Instagramu publikujete rodinné fotografie, ale váš partner má vždy nějak skrytou nebo zakrytou tvář.

Jen tak respektuji jeho přání nevystupovat ve veřejném prostoru, to je celé. Žádné mysterium z něho rozhodně nedělám, normálně spolu žijeme, lidé nás potkávají i znají, ale nemáme potřebu se spolu mediálně prezentovat.

Dokáže vás Instagram v současné době uživit?

Tak uživit asi ne, ale ten příjem za různé spolupráce je v současné době rozhodně velká pomoc. Nechci mít ale ze svého instagramového účtu e-shop, takže neberu všechny nabídky a zakládám si na autenticitě a osobní zkušenosti. Založila jsem si ho vlastně na popud mého jógového guru Vaška Krejčíka, a dnes jsem mu za to velmi vděčná. Jen si dávám pozor, abych ve svých postech moc nelakovala svůj svět na růžovo, v tomhle spatřuji velké úskalí virtuálního světa.

Neunikla jsem samozřejmě ani trollům a haterům, obzvlášť po zapojení se do kampaně na podporu sčítání obyvatel. Podobné komentáře ignoruji, přece jen jsem díky své profesi herečky zvyklá už na ledacos. Jen si říkám, že to těm lidem za to stojí, rozlévat svou žluč anonymně, kde se dá.

O vaší vášni k józe jste se ještě nezmínila.

Protože jsem ji tak trošku teď dala k ledu – na cvičení už nějak čas a síla prostě poslední dobou nebyly. Navíc jsem během karantény přibrala osm kilo, které se teď pracně chystám shodit dolů. Moje oblíbené jógové studio už naštěstí otevírá, takže se tam brzy vrátím. A neodradí mě ani těch deset zastávek tramvají! Anebo pojedu na elektrické koloběžce, to je teď můj nový super objev, něco jako můj splněný sen, stejně jako dva potkani Jája a Pája, kteří nám teď doplnili domácnost. (smích)