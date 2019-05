Je rozdíl hrát princeznu ve dvaceti a královnu v padesáti, míní Kuklová

„Je velký rozdíl, když hrajete princeznu ve dvaceti a královnu v padesáti. V hlavě už to máte jinak srovnané a popravdě, už bych neměnila. Jen to tělo bych potřebovala mladší, aby mě tak nebolelo, ale jinak je to dobré. Už také zapomínám, ale to mi nevadí,“ se smíchem prohlásila princezna Jasněnka z Troškovy pohádky O princezně Jasněnce a létajícím ševci z roku 1987.

V novém muzikálu bude Michaela Kuklová hrát královnu Katku. Herečka přiznala, že roli vzala také kvůli sému desetiletému synovi Romanovi.

„Syn byla hlavní motivace, proč jsem vzala roli v dětském muzikálu. Chci, aby se mnou chodil do divadla. Zatím hodně jezdím zájezdová divadla a on sedí doma. Je také nadšený z jiného muzikálu Alenka v říši zázraků,“ řekla.

Zatím to nevypadá na to, že by syn šel v hereckých šlépějích své maminky. Kuklová by to prý po něm ani nechtěla.

„Hrát nechce, to je dobře. Doufám, že si jako muž vybere nějaké jistější zaměstnání, než je herectví,“ dodala Kuklová, kterou premiéra muzikálu Královna Kapeska čeká 29. listopadu.