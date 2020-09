Ještě stále podstupuji hormonální léčbu, prozradila Michaela Kuklová

16:02

Herečka Michaela Kuklová (52) se v nedávné době potýkala se závažným nádorovým onemocněním v prsní žláze. Kvůli tomu podstoupila i oboustrannou mastektomii. „I když to bylo zhruba po čtyřech letech, co jsem to v sobě měla, přišla jsem na zákrok včas,“ řekla v primácké Show Jana Krause.