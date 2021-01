Mamograf nádor neodhalil. Nechala jsem si vzít obě prsa, říká Kuklová

Soudní martyrium, kterým si kvůli dluhům svého exmanžela, dnes již zesnulého producenta Jiřího Pomeje (†54), prošla, by zlomilo i mnohem tvrdší povahy.

Dluhy ji po krachu Pomejeho filmového počinu Andělská tvář dostaly do situace, kdy jako manželka sice neměla potuchy o úvěrech svého muže, ale jejich tíha padala i na její bedra. Kvůli šedesátimilionovému dluhu hrozila exekuce jejího rodného domu, kde žili rodiče a rodina.

Nevyčítá nic exmanželovi, odpustila mu. Po osvobozujícím rozsudku získala nový pohled na svět, chuť žít a tehdy začala pracovat i sama na sobě. Vleklý a léta trvající boj, kdy deset let balancovala na hranici existenčního propadu, si však vybral svoji daň v podobě zákeřné nemoci, s jejímiž následky se statečně vyrovnává dodnes.

Michaela Kuklová sama cítila, že onemocněla, přestože na mamografickém ani sonografickém vyšetření se to zprvu neukázalo. „Viděla jsem černé kruhy kolem svých celých očí, tak jsem začala zkoumat, o co jde. Hlavou mi probleskla myšlenka, že to mám. Nerada používám to slovo. Ale ano. Napadlo mě, že mám rakovinu,“ vzpomíná herečka v novém dílu cyklu České televize s názvem 13. komnata.

Michaela Kuklová v cyklu 13. komnata (2021)

Zobrazovací techniky v případě Michaely Kuklové nádor neukázaly. Podle onkoložky prof. MUDr. Petry Tesařové došlo k jakémusi posunu mezi kalendářním a biologickým věkem.



„Znamená to, že Míša je daleko mladší, než o tom vypovídá její rodný list. Dobře to ukázala její prsní žláza. Mamografické vyšetření, které podstoupila, je daleko vhodnější pro starší ženy. U žen po přechodu totiž ustupuje mléčná žláza a prs je vyplněn tukem, který je dobře průhledný obyčejným rentgenem. U mladých žen je však prs vyplněn prsní žlázou, která je velmi bohatá a zakrývá obraz. Daleko vhodnější vyšetření je pro ně ultrazvuk. Mamograf proto nic neobjevil a až předloni v prosinci 2019 se našel na ultrazvuku nádor,“ vysvětluje lékařka.

Michaela Kuklová vzpomíná, že se jí v jednu dobu začalo špatně spát na břiše. „Měla jsem pocit nepříjemného tlaku a nechtěla jsem na sebe partnera nechat sáhnout. Podvědomě jsem si ten prs chránila. Cítila jsem i jakési tvrdnutí prsu. Ale až později jsem v něm nahmatala ten útvar,“ říká.

Podle onkoložky Petry Tesařové spočívá zhoubnost nádorového onemocnění v tom, že je nevyzpytatelné. „Nádor ohrožuje pacienta tím, že se vydá na pochod z orgánu, který je dobře ošetřitelný, jako je například prs. Pokud se vydá někam, kde se takto ošetřit nedá, pak už je to onemocnění nevyléčitelné. U Míši to byla vážná situace, nádor už se vydal na cestu do uzliny v podpaží,“ popisuje lékařka.

Michaela Kuklová si při operaci preventivně nechala vzít i zdravé prso. Nechtěla nic riskovat. Přiznává, že celá situace velice zasáhla i její intimní život. Kvůli obavám z průběhu léčby se na čas rozešla se svým partnerem, o jedenáct let mladším Josefem Wittnerem.



„Tušila jsem, že budu přibírat, budu protivná, náladová, plačtivá, smutná. Říkala jsem si, co se mnou bude dělat. Co bude asi dělat s nějakou nemocnou ženou, o kterou se bude muset starat. To mi přišlo úplně nemístné,“ vzpomíná.

Do divadla se herečka vrátila pouhých šest dní po operaci. Bála se toho. Ale věděla, že to musí zvládnout a přinést domů peníze. Její herečtí kolegové o ničem nevěděli. Jediným kumpánem byl Ivo Šmoldas, kterému vše řekla velice stručně a věcně před jedním z představení.



S přítelem Josefem Wittnerem se Kuklová na čas rozešla kvůli nemoci.

Po operaci byla Michaela Kuklová na vše sama. Partnerovi dva měsíce nereagovala na smsky, snažila se ho úplně odstřihnout. Ale nevzdával to. „Pořád mi něco posílal. A na těch fotkách a videích jsem viděla, jak postupně hubne. Jednoho dne mi poslal písničku a ta mě úplně nastřelila. Poslouchala jsem ji několikrát dokola. A najednou jsem věděla, že chci, aby přijel a objal mě. A od té doby jsme zase spolu,“ říká s tím, že Josef Wittner jí byl velkou oporou.



Herečka podstoupila zajišťovací hormonální léčbu, dnes se cítí dobře. „Všechny ženy prosím, sledujte se, vnímejte se, pozorujte své tělo. Opravdu důležité v tomto případě je přijít v lékaři včas, než bude pozdě,“ vzkazuje Michaela Kuklová.



Populární herečka diváky okouzlovala hlavně v pohádkách Zdeňka Trošky Z pekla štěstí či O princezně Jasněnce a létajícím ševci. S Troškou spolupracovala také na filmu Andělská tvář, kde si zahrála mladou Charlottu Collierovou po boku Filipa Blažka a svého tehdejšího manžela Jiřího Pomeje. Později žila s podnikatelem Romanem Holomkem, kterému přivedla na svět v listopadu 2008 syna Romana.

