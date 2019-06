V diskuzích na internetu jde hlavně o ventilaci frustrace, říká Jílková

Jak vybíráte hosty a publikum do svého pořadu?

Jednak se nám občané hlásí. Z těch vybereme ty nejlepší řečníky. Proti sobě potom postavíme politiky s odlišným názorem. Osobně mám ráda temperamentní řečníky.

V jednom dílu pořadu Máte slovo jste dokonce musela zakřičet „moment a dost už!“ Všichni vás poslechli. Jak to děláte?

Co vám budu povídat. Práce je to složitá a někdy je to o nervy. Musela jsem zakřičet, protože tam byl jeden neukázněný občan. Nikdy nevíte, jak na sebe pozvaní hosté a publikum budou reagovat. Celé je to z mojí strany improvizace. Můžete dát proti sobě lidi, kteří se nesnesou, najednou se však nějakým kouzlem mají rádi a to je nuda. Takže čím více mluvím, tím je to z mého pohledu horší. Jak to bude probíhat, se nikdy nedá předem určit.

Když to trochu vázne, dávají vám pokyny z režie?

Ne, nemám ani naslouchátko nebo čtecí zařízení. Mám vlastní rozum. Všechno záleží na mé přípravě. V první řadě musíte tématu rozumět, takže se tři dny připravuji. Pokud jsou to témata týkající se energetiky nebo železnice, je to pro mě náročnější. Dokud tomu tématu nerozumím, tak tam nelezu.

Jaký byl váš bývalý tchán Vladimír Dvořák?

Neuvěřitelně sečtělý. Od té doby říkám, že humorista nebo moderátor, který baví, musí být inteligentní, i když ze sebe před publikem dělá hlupáka. A to Vladimír Dvořák byl. Potrpěl si na důkladnou přípravu. Dlouho si psal scénář a dlouho pak s Jiřinou Bohdalovou zkoušeli. V tomto byl geniální. Divák měl přitom pocit, že jde o improvizaci.

Máte doma jezevčíky. Musíte jim podřizovat svůj program?

Mám tři jezevčíky, které vždy vypustím na zahradu. Tím, že jich máme tolik, je to už taková smečka. Několikrát se porvali a skočili jsme u veterináře. Kolikrát si připadám jako při drezůře tygrů.

Prý jste dělala průvodkyni na hradě...

Dělala, na Bouzově. Chodila jsem tam na brigádu, když mi bylo osmnáct let. Jako průvodkyně jsem si trochu přibarvovala výklad. Člověk by se měl i z návštěvy hradu vracet osvěžen a pobaven. Mám k tomu místu vztah, protože můj tatínek, spisovatel a bývalý herec Jan Jílek se narodil v malé vesničce právě kousek od Bouzova.

Michaela Jílková v pořadu Máte slovo

Je náročnější moderovat Kotel nebo pořad Máte slovo?

Z psychického vypětí je to stejné, ale Máte slovo je náročnější na moderaci. V pořadu Kotel šlo o to vybudit dav a udržet atmosféru 160 lidí. V Máte slovo hlídáte atmosféru, střídání politiků a občanů u mikrofonu a vyváženost, Je to zatím to nejtěžší, co jsem kdy dělala.

Muži jejího života V roce 2014 se Michaela Jílková vdala za mediálního magnáta, miliardáře Michala Voráčka, se kterým má patnáctiletou dceru Marii. Z předchozího manželství s podnikatelem Vladimírem Dvořákem má moderátorka syna Jakuba (22).

Jak je to s někým, kdo je jako neřízená střela a nejde ho zastavit?

Nejdřív se dívám přísně, poté k němu přistupuji, domlouvám mu. Poté před řečníka dávám papír. Ale co se mi osvědčilo je, že je chytám za ruku. Pak je to často jako když vypne. Není to stoprocentní, většinou to však funguje.

Čtete diskuze na internetových fórech?

Ne. Má to pro mě stejnou váhu jako anonymní výkřiky. Nejde tam o věcnou debatu, ale ventilaci vnitřní frustrace.

Jak snášíte tato vedra?

Špatně, jsem z toho vyřízená. Nesnáším horko. Klimatizaci máme doma jen v kuchyni. V pracovně, kde trávím hodně času, jsem nyní jako ve skleníku.

Váš syn Jakub studuje filmovou režii v Londýně...

Ano. Má umělecké vlohy, to bylo jasné. Nejen po rodičích, ale také po prarodičích. Má talent a dostal se na školu do Londýna.

Kam pojedete letos na dovolenou?

Chystáme se na chalupu, pak asi k moři a hlavní moje prázdniny jsou, že vypnu mozek.

VIDEO: To nejcennější, co mi život dal jsou mé dvě děti, řekla Michaela Jílková v roce 2015: