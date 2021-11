Často lidi vykolejíme, přiznávají manželé Černí. Oba nosí dámskou módu

„Je to kontinuální sociologický průzkum, lidi naše oblečení často vykolejí,“ smějí se manželé Michaela a Vlastimil situacím, které nastávají, když procházejí oba v dámských šatech centrem Prahy nebo se objeví na společenské akci.

Vlastimil ovšem není transvestita, kromě ženského oblečení působí jako muž. „Na mě se oblečení shání hůř, tak už to je. Za prvé není šité na mužskou postavu, za druhé jsem větší, takže ani to není jednoduché. I když mi přijde, že se to v poslední době dost mění,“ říká v Show Jana Krause.

„Ale věnovali jsme tomu se ženou hodně času, takže už víme, jaké střihy i značky vybrat. Stálo nás to hodiny a hodiny v nákupních centrech,“ popisuje Černý problémy se sháněním garderoby. Přesto má doma kolem padesáti párů dámských bot, zatímco jeho manželka si vystačí sotva se čtvrtinou tohoto počtu.

„Na první rande přišel Vlasta s nalakovanými nehty, ale v pánském oblečení,“ vzpomíná Michaela Černá. „A to stačilo na to, abych ji dostatečně vyděsil a aby mě vyřadila ze slosování,“ dodává k tomu její dnes již manžel Vlastimil, který se za svoji extravagantnost nestydí ani v práci.

„Vedl mě k tomu například malý výběr v pánské módě,“ vysvětluje své pohnutky. „Podívejte se na ten výběr někde v obchoďáku. Tři patra dámská móda a pak někde v suterénu pánská móda,“ stěžuje si.

Oblečení je prý pro něj výrazem svobody a toho, že si může dělat, co chce. „Řekl jsem si, že mám jen jeden život, jen jeden pokus, tak že si budu dělat, co chci,“ dodává Vlastimil Černý.