Petr Rychlý je člověk do nepohody, říká jeho seriálová partnerka Badinková

Co byste si vybrala: seriál Ordinace, Ulice nebo show Tvoje tvář má známý hlas?

Všechno dohromady. Všechno jmenované mělo v mém životě nějakou posloupnost. Všude jsem potkala příjemné kolegy a vše mě obohatilo.

25. října 2014

Pokud byste si však musela vybrat jen jedno z toho?

V tom případě to bude seriál Ordinace, protože tam momentálně hraji. Po koronavirové pauze jsem byla i „vyhladovělá“ a natáčení už hodně chybělo nejen mně, ale i všem mým kolegům.

Jak se vám hraje s Petrem Rychlým?

Petr je můj dlouholetý kolega. Potkali jsme se před patnácti lety v představení Divotvorný hrnec, kde mi hrál tatínka. Pak jsem účinkovala v představeních, která Petr režíroval. Po pauze, kdy se mi narodila dcerka, jsem byla oslovena na Ordinaci v růžové zahradě. Když jsem se dozvěděla, že budu hrát s Petrem Rychlým, byla to jasná volba. Jsme dobří přátele a máme si co říct i mimo natáčení.

Je nějaký zlozvyk, který vám na Petru Rychlém vadí?

Nic takového Petr nemá. Vždy srší vtipem a při natáčení šíří pozitivní energii a to ohromně uvolní náladu na place. Je to člověk do nepohody.

Postava, kterou hrajete v Ordinaci, neprožívá zrovna šťastné období. Prozradíte, co se bude dít dál?

Postavu Aleny čekají ještě mnohem dramatičtější chvíle, než které doteď prožívala. Diváci se mají na co těšit.

Vaše mladší dcera šla letos poprvé do školy. Jak jste to s rodinou prožívali?

Velmi. Dcera dostala k březnovým narozeninám školní aktovku, se kterou málem v noci spávala. Už od jara se nemohla dočkat začátku školního roku. Ve škole se jí moc líbí, dokonce sama vstává a starší dcera jim oběma chystá denně svačinu. Tak doufám, že jim to vydrží alespoň do Vánoc. Starší dcera je v páté třídě a i jí škola těch několik měsíců dost chyběla.

Jak jste doma zvládali online výuku?

Naše paní učitelka to zvládla fantasticky. Do online výuky jsme naskočili velmi zábavnou a vtipnou formou. Snad to učení teď vydrží co možná nejdéle v normálním stavu.

Co se týká učení, jsou děvčata po vás?

Já sem byla asi větší „šprtka“, než jsou moje dcery. Mám pocit, že jsem to brala tak nějak vážněji. Nebo jsem chtěla udělat mojí mamince radost, tak jsem nosila samé jedničky.

Máte chatu pod Řípem. Kolikrát jste si na tuto horu vyšlápla?

Asi dvakrát. Ale nedávno jsme byli v Alpách a to jsem si říkala, že musím víc potrénovat. Kvůli dechu a kondičce obecně.

Co vy a svatba? Plánujete s partnerem veselku?

Neplánujeme. Ale ráda se nechám překvapit. (smích)