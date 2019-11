Ženy by měly umět stárnout a ne s prvními vráskami šílet, říká Badinková

Michaela Badinková Prahu nejdřív neměla ráda. Díky pracovním nabídkám si ji však časem zamilovala. „V Praze se mi vůbec nelíbilo, ale dostala jsem po ukončení konzervatoře v Bratislavě nabídku na muzikál Pomáda a to mě lákalo,“ přiznala herečka, která měla kdysi s velkoměstem velký problém.



Po škole měla velké plány, ale i když odvedla kus práce, nebylo to tak jednoduché. „V herectví můžete umět, ale omyl je, pokud si myslíte, že je to jako u jiných profesí. Tady se opravdu velmi rychle zapomíná a fungují zde naprosto jiné priority,“ míní.

Největší devizou herce je podle Badinkové mít štěstí. „Mít v branži kontakty je polovina úspěchu. Můžete být dobrá, zajímavá nebo dokonce skvělá, ale záruka úspěchu to určitě není,“ říká.

A jak vnímá herečka výhodu v tom, že je pohledná? „Myslím si, že jistá výhoda to určitě je. Především v televizi se hodně kouká na vzhled a pro pohlednější herečku bývá určitě snazší získat roli. Bohužel ne vždy je ta krása přirozená. Každá žena by měla umět stárnout a nezačít s prvními vráskami šílet,“ popisuje Michaela Badinková s narážkou na plastický boom.

„Mně je čtyřicet, botox nemám, ale nikdy neříkej nikdy. Jen by to podle mě mělo být s grácií. Osobně zatím ještě volím přírodní cestu,“ říká herečka, která miluje především horkou vodu. „To je můj rituál, také ráda navštěvuji jakýkoli wellness, kde člověk může vypnout a opravdu se zrelaxovat,“ přiznává.

Kritstina Kloubková, Michaela Badinková, Ivana Jirešová a Daniela Šinkorová

I s líčením to má herečka stejně jako s botoxem – nic se nemá přehánět. „Díky práci se v civilu moc nelíčím. Moje první zkušenost s líčením byla ve čtrnácti letech na konzervatoři. Zajímalo mě to tehdy, ale líčila jsem se i kvůli divadlu. Make-up objevují už i mé holčičky. Ani ne tak ta starší, Evelína, ale pětiletá Emilka si sama umí namalovat řasy a nanést si rtěnku,“ směje se.

O tom, zda budou i její dcery herečkami, Badinková zatím příliš nepřemýšlí. „Myslím, že všechny holčičky rády tančí, zpívají, parádí se a chtějí nevkusné princeznovské šatičky. Je ještě těžko říct, jestli tam nějaký talent vůbec je. Rozhodnout se pro tuto profesi chce notnou dávku odvahy, vytrvalosti a trpělivosti. Ale jestli budou holky toto všechno mít a budou to chtít zkusit, to zatím nevím, pro mě to bude také překvapení,” říká herečka s tím, že nejdůležitější je, aby byly její dcery šťastné.

Manžel Michaely Badinkové se také věnuje herectví. „Vidím v tom velkou výhodu. Nemusíme si navzájem vysvětlovat, proč musíme v divadle někdy trávit víc času, že musíme na zkoušku, i když se to třeba zrovna vůbec nehodí... Od některých herců vím, že jejich neherecké protějšky nejsou ohledně času tak tolerantní, protože většina profesí je od–do, což se pro rodinu hodí, ale divadlo a natáčení, to je velmi specifická záležitost,“ popisuje rodinou pohodu.



S blížícím se koncem roku již myslí Badinková i na vánoční shon. „Neznám rodinu, kde by se v téhle době nedávalo hodně dárků. Je to příšerné. Všichni jsme zahlceni a říkáme, že příště ubereme, ale nikdy to tak nedopadne,“ říká herečka s tím, že prozatím se věnuje pracovním aktivitám.

„Točím stále seriál Ordinace v růžové zahradě, dotočila jsem na Slovensku seriál Sestřičky a dnes jsem právě přiběhla ze zkoušky v divadle Mana. Začínáme s Mirkem Etzlerem zkoušet krásnou detektivku, kterou napsal Marek Epstein. Jmenuje se Mléčné sklo. V lednu mě čeká zase zkoušení s Martinem Hofmannem v Divadle Palace. Chystáme hru Veselé Velikonoce podle filmu s Belmondem, na to se moc těším. Ve Švandově divadle mám ještě s Michalem Dlouhým Scény z manželského života. Tak se na nás přijďte podívat. Do Vánoc se určitě nudit nebudu,“ dodává Badinková.