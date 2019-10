Propašoval jsem do jeho ložnice mnoho žen. Nebyl to pedofil, tvrdí Jacksonův bodyguard

„Na Michaelovi Jacksonovi se lidé vždy snažili vydělávat. Neskončilo to ani mnoho let po jeho smrti, kdy se už podobným nařčením nemůže bránit. Je to neskutečné,“ řekl pro britské vydání deníku Metro bývalý zpěvákův bodyguard Matt Fiddes, který se dnes živí jako osobní trenér.



Fiddes pro Jacksona pracoval v letech 1999 až 2009 a podle svých slov měl plný přístup do všech místností v Neverlandu. „Přímo do jeho ložnice jsem sám osobně propašoval mnoho žen a dívek, které strávily s Michaelem noc,“ tvrdí.

V Neverlandu trávil Jackson podle Fidesse jen minimum času. O zpěvákově nepřítomnosti prý celý personál dokonce často vtipkoval. „Michael tam téměř nikdy nebyl. Objevoval se tam jen v rámci rozhovorů a podobně. Dělali jsme si z toho legraci. Veřejnosti je však nyní vše předkládáno úplně jinak. A všechna ta nařčení z pedofilie... Je to nesmysl. Měl spoustu přítelkyň a nakonec se i oženil za Lisu Marii Presleyovou (51). Takový byl jeho opravdový život,“ pokračuje trenér.

„Bulvár píše, že v Neverlandu neustále pobíhalo mnoho malých chlapců. Tak to opravdu nebylo. Nikdo si nedokáže představit, kolik času musela hvězda jako Michael Jackson věnovat kariéře. Neustále ve studiu natáčel nové písničky, koncertoval, skládal novou hudbu a řešil promo a všechno okolo.

Kdyby dělal tolika mladým klukům všechno to, co se o něm píše a říká, nic jiného by snad ani tehdy nemohl stihnout. My bodyguardi jsme ho navíc měli kvůli jeho bezpečnosti neustále pod dohledem. Je zkrátka nemožné, aby se něco takového dělo. Cítil jsem povinnost se k tomu vyjádřit,“ dodává Matt Fiddes, který se rozhodl promluvit po odvysílání skandálního dokumentu Leaving Neverland.

Dokument odvysílala televize HBO deset let po smrti krále popu v březnu tohoto roku. Ve snímku, který měl premiéru v lednu na festivalu Sundance, popisují Wade Robson (37) a James Safechuck (41), jak je zpěvák údajně zneužíval, když byli malí.



Jackson prý Safechucka učil, jak má masturbovat, a trénoval ho, aby se v co největší tichosti a co nejrychleji oblékl, kdyby náhodou někdo nečekaně vstoupil do hotelového pokoje a oni byli zrovna v posteli. Safechuck také tvrdí, že zpěvák koupil ranč Neverland pro něj, a to přesně rok poté, co se seznámili. K sexuálnímu zneužívání docházelo podle Safechucka na všech místech a ve všech pokojích sídla.

Wade Robson a Michael Jackson (1987) Michael Jackson a James Safechuck (1988) Michael Jackson a Macaulay Culkin (1991)

Druhým mužem, jenž zpěváka obviňuje ze zneužívání, je Wade Robson. Zpěvák údajně jeho rodinu přesvědčil, aby ho nechala s Wadem samotného, a poslal všechny na výlet do Grand Canyonu. Mezitím malého kluka líbal a měl s ním orální sex. Pak mu měl říci, že kdyby se někdo dozvěděl, co spolu dělali, rozdělili by je a oba by do konce života skončili ve vězení. Robson v dokumentu také tvrdí, že jeho místo po boku Michaela Jacksona později zaujala dětská hvězda Macaulay Culkin (39), což on jako dosavadní zpěvákův oblíbenec nesl velmi těžko.



V minulosti přitom Robson a Safechuck jakékoliv zneužívání ze strany zpěváka opakovaně popírali. Robson dokonce v roce 2005 vypovídal během soudního procesu s králem popu v Jacksonův prospěch.

Proti odvysílání dokumentu vystoupila rodina a správci pozůstalosti Michaela Jacksona. Za poškozování dobrého jména chtějí Jacksonovi advokáti vysoudit sto milionů dolarů. „Michael Jackson je nevinný. Tečka. V roce 2005 byl podroben soudnímu procesu, v němž byly aplikovány zákony a právo důkazů před nezávislým soudcem a porotou a byly vyslechnuty obě strany. A byl ospravedlněn inteligentní porotou,“ stojí v prohlášení.