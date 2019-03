Fingovaná svatba s klukem a zneužívání. Jacksona viní ze zvrhlostí

Safechuck se s Jacksonem potkal v roce 1986 při natáčení reklamy na Pepsi. Zpěvák si šikovného kluka oblíbil a vzal ho s rodinou na své turné. Jejich kamarádský vztah se proměnil o rok později ve zneužívání.

Jacskon Safechucka například učil, jak má masturbovat. Kluka také trénoval, aby se v co největší tichosti a co nejrychleji oblékl, kdyby náhodou někdo nečekaně vstoupil do hotelového pokoje a oni zrovna byli v posteli.

Jackson se s ním dokonce „oženil“, obřad měli ve zpěvákově ložnici a James dostal zlatý snubní prsten s diamanty. Safechuck také tvrdí, že zpěvák koupil ranč Neverland pro něj rok poté, co se seznámili. Nejdřív se cítil jako v nikdy nekončící pohádce, ale k sexuálnímu zneužívání pak údajně docházelo snad na všech místech a ve všech pokojích sídla.

Druhým mužem, jenž zpěváka obviňuje ze zneužívání, je Wade Robson. S Jacksonem se poprvé setkal, když mu bylo pět let a vyhrál taneční soutěž obchodního centra v rodné Austrálii.

Jejich vztah ovšem začal až o dva roky později, když s rodinou dorazil na prázdniny do Los Angeles. Zpěvák jeho rodinu přesvědčil, aby ho nechala s Wadem samotného a poslal ji na výlet do Grand Canyonu. Mezitím malého kluka líbal, měl s ním orální sex. Pak mu říkal, že kdyby se někdo dozvěděl, co spolu dělali, rozdělili by je a oba by do konce života skončili ve vězení.

Jackson se snažil přesvědčit Wadeovu matku, aby s ním nechala svého syna rok samotného. Tvrdil, že může hodně udělat pro jeho kariéru. Ona ovšem nesouhlasila. Zpěvák tenkrát údajně prohlásil, že stejně vždy dostane, co chce.

Wade Robson, režisér Dan Reed a James Safechuck (Park City, 24. ledna 2019)

Robson v dokumentu také tvrdí, že jeho místo po boku Michaela Jacksona později zaujala dětská hvězda Macaulay Culkin (38), což on jako dosavadní zpěvákův oblíbenec nesl těžko.

V minulosti Robson a Safechuck přitom jakékoliv zneužívání ze strany zpěváka popírali. Robson dokonce v roce 2005 vypovídal během soudního procesu s králem popu v Jacksonův prospěch.

Proti odvysílání dokumentu vystoupila rodina a správci pozůstalosti Michaela Jacksona. Za poškozování dobrého jména hodlají Jacksonovi advokáti vysoudit sto milionů dolarů.

Michael Jackson a James Safechuck (1988) Michael Jackson a Macaulay Culkin (1991)

„Michael Jackson je nevinný. Tečka. V roce 2005 byl podroben soudnímu procesu, v němž byly aplikovány zákony a právo důkazů před nezávislým soudcem a porotou a byly vyslechnuty obě strany, a byl ospravedlněn inteligentní porotou,“ stojí v prohlášení.

„Deset let po jeho smrti jsou tu stále lidé, kteří se snaží vydělávat na jeho obrovském celosvětovém úspěchu a využívat jeho excentričnosti. Michael je snadný cíl, protože tu už není, aby se mohl bránit, a zákon nechrání zesnulé před pomluvou a očerňováním, je jedno, jak extrémní ty lži jsou.“