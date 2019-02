Michael živil rodinu, proto kryla jeho zneužívání dětí, říká Jacksonová

Televizi NBC se podařilo už v roce 1993 získat svědectví zpěvákovy starší sestry, která tvrdí, že rodina o chování Michaela Jacksona ví a jen kvůli milionům z jeho hudby ho kryje. A že o všem ví i matka Katherine (88), která ho dokonce nazvala „zatraceným buzerantem“, když objevila šeky na peníze, jež posílal rodičům chlapců, které zneužíval, píše deník The Sun.



Už na počátku devadesátých let se začalo veřejně hovořit o pedofilii Michaela Jacksona. Zpěváka obvinili rodiče Jordana Chandlera. Těm přitom Jackson za mlčení zaplatil.

„Žádné přímé důkazy proti bratrovi nemám. Byly tam dva šeky pro rodiče těch dětí, které mi máma ukázala. Byly na velkou sumu peněz a ona kvůli tomu zuřila. Moje matka velmi dobře věděla o těch dětech, které tam s ním pobývaly. Věděla o všech těch chlapcích. Ona byla tou, co vždy říkala, že Michael, promiňte mi to slovo, je buzerant. Řekla: Nemůžu ho vystát, ten zatracený buzerant, nemůžu ho snést. To říkala pořád dokola. Ona o všem ví. A teď to popírá a to mě moc bolí,“ prohlásila LaToya v roce 1993 v interview pro NBC.

Rozhovor je použit v novém dokumentu Leaving Neverland, v němž proti Michaelovi vypovídají Wade Robson a James Safechuck. Ty měl Jackson pohlavně zneužívat jako žáky prvního stupně základní školy.

„Vím od matky o tom, že měl doma malé chlapce, a to i několik dní. Po mnoha dnech vždy vyšel nějaký chlapec z jeho ložnice a jiný chlapec ho vystřídal. A pak zase další. Ale nikdy tam neměl dva najednou. Jak může pětatřicetiletý muž spát s malými chlapečky, kteří u něj zůstávají týden, dva týdny nebo jak dlouho? A spali s ním ve stejné posteli. Většina lidí by řekla, že je to naprosto nevhodné. Naprosto nesprávné,“ prohlásila LaToya v rozhovoru pro NBC.

Michael Jackson na udílení cen MTV Video Music Awards 1995

LaToya je pátým potomkem manželů Joa a Katherine Jacksonových. Je o dva roky starší než Michael, který byl šestým z deseti dětí.



LaToya Jacksonová se v devadesátých letech s rodinou rozhádala a přestala s ní komunikovat poté, co se provdala za Jacka Gordona. Svědčit proti svému bratrovi Michaelovi Jacksonovi se prý rozhodla proto, že ji samotnou otec Joe v dětství zneužíval. Jacksona prý rodina kryla jen proto, že je živil.

„Podporuje finančně úplně všechny. Matka dobře věděla, že bez jeho peněz bychom skončili na ulici. Rozhodla jsem se promluvit hlavně proto, že jsem sama jako dítě byla zneužívána a vím, jak hrozné to je. Ty děti si zaslouží spravedlnost,“ vysvětlila LaToya Jacksonová v roce 1993.