Léky, AIDS a sebevražda. Farrowová promluvila o smrti svých tří dětí

Mia Farrowová (76) se na sociálních sítích rozepsala o úmrtích svých dětí. Dcera Tam zemřela v 17 letech, dceři Lark bylo 35 let a syn Thaddeus zemřel, když mu bylo 29 let. Herečka tak reagovala na spekulace, které se objevily poté, co tři z jejích čtrnácti dětí nebyly zmíněny v dokumentu Allen vs Farrow.