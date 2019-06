Bartoška se už na začátku festivalu těší na konec, Hanzlík na sprchu

„Já se těším na 7. července, kdy brigádníkům dáme hrnky s poděkováním a začne pro nás léto a volno,” zavtipkoval dobře naladěný prezident festivalu Jiří Bartoška.

Organizace festivalu pro něj a jeho tým znamená celoroční náročné přípravy, aby mohli filmovým fanouškům nabídnout jen to nejlepší. „Peníze se seženou až někdy v únoru. Pak se zvětšují týmy, programové oddělení jezdí po světě, vybírají se filmy. No a takhle to už děláme letos po šestadvacáté,” dodal.

Jiří Bartoška každý rok na zahájení festivalu uděluje ocenění Křišťálový glóbus, které letos převzala americká herečka Julianne Moore. Ta během děkovačky dojala svého manžela, filmového režiséra Barta Freundlicha. „Velmi vám děkuji. Je to pro mě čest, že zde v Karlových Varech mohu být, a že tu mohu být s mým milovaným manželem a naší milovanou dcerou Liv. Uvědomila jsem si, jak je důležité dětem připomínat, aby následovaly své sny. Díky nim jsem svůj život spojila s filmem a díky tomu jsem svůj život spojila se svým manželem, kterého velmi miluji,“ zakončila svůj proslov.

Na červeném koberci nemohla chybět ani herečka Jiřina Bohdalová, která pro letošní festival natočila znělku. „Nejsem tady tentokrát jen za zábavou a filmy, ale i pracovně,” přiznala s tím, že sice v sobotu odjíždí, ale pak se vrací na promítání filmu Klec, který natočila pro Českou televizi.

Jaromír Hanzlík dorazil letos poprvé jako oficiální host, na festivalu ve Varech byl ale už dvakrát. „Moc do společnosti nechodím. Byl jsem tady v roce 1969 s filmem Kočár do Vídně a podruhé loni, když jsem tady dostal cenu, a teď jsem tady potřetí. Každopádně přiznám se, že se teď nejvíc těším spíš na sprchu než do kina,” řekl.

Herečka Julianne Moore se dlouhé minuty zdravila s fanoušky.

Naopak pravidelným hostem je herec Miroslav Donutil, který na festivalu vždy potkává kamarády. „Je tu krásná atmosféra, skvělé filmy a bývá tu legrace. Zítra jdeme na film, který je o zrádci mafiánů. Ta tématika mě velmi zajímá,” odtajnil své plány na následující den.

Mezi dalšími hosty, kteří přijeli oslavit nejočekávanější kinematografickou událost roku, byla například bývalá první dáma Livia Klausová, herečky Jitka Schneiderová, Jana Plodková, sestry Geislerovy či herec Martin Dejdar.