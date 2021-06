Benešová: Nepamatuji si, že bychom za komunistů ve škole slavili Den dětí

Lucie Benešová

Ve škole se Den dětí moc neslavil. Nebo si nepamatuji, že bychom za komunistů něco měli. Já ho dnes se svými dětmi slavím, vždy jim něco s manželem pořídíme. Dostanou dárky, společenské hry a někam je vezmeme.

Jinak já byla docela hodné dítě. Větší prohřešek jsem udělala ve chvíli, kdy jsem dědovi vzala vajíčka z kurníku, dala je na topení a čekala, až se z toho vylíhnou kuřátka. Žádná drobotina se ale samozřejmě nevylíhla...

A jak by vypadal takový dětský ráj? Myslím si, že dětem by se nejvíc na světě líbilo, kdyby je měli všichni rádi, dospělí je neponižovali, zmizely ty ošklivé věci. Myslím, že to je víc než dorty, sladkosti. Mít kolem sebe milující rodiče, kamarády. Děti to umí velmi dobře vrátit, když je mají ostatní rádi. Vidím to v dětském domově. Hmotné věci je vůbec nezajímají. Když jim přivezete nové džíny, tak je to moc nezajímá, láska je víc.