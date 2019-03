Měla jsem sex s Geri Hornerovou, tvrdí Melanie Brownová ze Spice Girls

Melanie Brownová na sebe ráda strhává pozornost veřejnosti. Dlouho se psalo o jejím skandálním manželství s násilnickým filmovým producentem Stephenem Belafontem (43), s nímž vedla zpěvačka přes dva roky velkou rozvodovou bitvu.

Média se zajímala také o její neshody s Victorií Beckhamovou (44), která odmítla účast v comebacku skupiny Spice Girls. Brownová nyní vytáhla další trumf ze své minulosti a k nelibosti automobilového závodníka Christiana Hornera (45) informovala veřejnost o tom, že měla v devadesátých letech sex s jeho manželkou, bývalou kolegyní ze skupiny Spice Girls, Geri Hornerovou rozenou Halliwellovou.



„Byly jsme nejlepší kamarádky, takže se to prostě stalo. Nebylo to nic významného. Jen jsme se tomu tehdy zasmály. Stalo se to jednou, pak jsme si řekly, že to bylo poprvé a naposled. Byla to prostě jednorázovka,“ svěřila se Melanie Brownová v pořadu Good Morning Britain pro britskou televizní stanici ITV.

Geri Hornerová a její manžel podle Brownové rozhodně nebudou nadšeni z toho, že se veřejně probírají dvacet let staré sexuální experimenty bývalé členky Spice Girls.

„Doufejme, že až se to Geri zeptají, nezapře to, protože to byla prostě jen spontánní věc. Nebylo to nic velkého. Jen taková akce z hecu. Vy jste se mě zeptali, já odpověděla. Ona mě za to bude nenávidět, protože je to nóbl panička z anglického venkova s manželem. Ale je to fakt,“ dodala Brownová.

