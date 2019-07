Mel B ze Spice Girls má ADHD. Učím se s tím žít, říká

„Celý život se potýkám s dyslexií a jsem hodně roztěkaná. Lékař mi sdělil, že mám ADHD. Musím procvičovat paměť a soustředění, abych mohla fungovat,“ sdělila v rozhovoru s Paulem McKennem pro pořad Positivity Podcast.

Kromě toho má i velkou trému, úzkosti a často je nervózní z věcí, které ostatním lidem přijdou normální.

„Snažím se na to příliš nemyslet a hlavně bych se neměla stresovat, protože to pochopitelně všechno zhoršuje. Někdy se seberu, odjedu do přírody a třeba šest hodin jen zírám na ovce. Dodá mi to neskutečně moc energie. Někdy cítím, že už mě mají lidi dost. Jsem hlučná a neustále se musím něčím zaměstnávat,“ uvedla.

Brownová se obávala, že by nemohla vystupovat se Spice Girls na jejich turné. Minulý týden měla navíc problémy s okem. Několik dní na jedno oko neviděla a musela být pod dohledem specialistů. „Byla jsem v rukou těch nejlepších lékařů a jen díky nim a skvělému týmu, který se točí okolo Spice Girls, jsem teď v pořádku,“ doplnila.