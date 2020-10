Uživatelé sociálních sítí jsou jak drogově závislí, říká vévodkyně Meghan

„Existuje jen málo věcí na tomto světě, při kterých se lidé nazývají uživateli. Lidé, kteří jsou závislí na drogách užívají a stejně tak jsou uživateli nazýváni lidé, kteří jsou na různých platformách sociálních médií,“ řekla vévodkyně Meghan během online eventu Most Powerful Women Next Gen Summit.

Hosté, kteří se této akce v roli diváků účastnili, neváhali zaplatit za sledování virtuálního setkání známých osobností a jejich poselství vstupní částku 1 750 dolarů, tedy v přepočtu 40 600 korun.

„Funguje tu jakýsi algoritmus, který vytváří tuto závislost. Myslím si, že je to pro spoustu lidí velmi nezdravé. O lidi, kteří jsou sociálními sítěmi vyloženě posedlí, mám opravdu velké starosti. Ze závislosti se bohužel stala každodenní součást mnoha životů,“ myslí si vévodkyně ze Sussexu s tím, že ona sama podobný problém nikdy nemusela řešit.

Na Instagramu je přitom už několik let, po správě vlastních soukromých profilů dohlížela poslední roky také na správci téměř denně aktualizovaný oficiální instagramový účet Sussex Royal, který měla se svým manželem, princem Harrym do chvíle, kdy se oba vzdali královských povinností a odstěhovali se i se synem Archiem do Spojených států.

12. srpna 2020

V roce 2018, kdy oznámila americká herečka Meghan Markle zasnoubení s britským princem Harrym, smazala svůj profil na Instagramu, tam měla tehdy jako hvězda seriálu Kravaťáci téměř dva miliony sledujících. Ukončila také fungování veřejných profilů na Twitteru a na Facebooku.



Koncem září porušili britský princ Harry s chotí neutralitu, když společně vyzvali Američany k účasti v listopadových prezidentských volbách.

Za vnuka britské panovnice se Meghan provdala před dvěma lety a před minulými volbami v roce 2016 kritizovala tehdejšího kandidáta Donalda Trumpa za jeho nepřátelské chování k ženám a rozdělování společnosti. Trump, který volby vyhrál, se o tom dozvěděl loni a řekl, že netušil, že je Meghan protivná.



Od členů britské královské rodiny se tradičně očekává politická neutralita. Ve své zemi nevolí. „Já o těchto volbách v USA volit nebudu moci, ale mnozí z vás nevědí, že v Británii jsem nemohl volit po celý svůj život. Volby se blíží a je důležité zavrhnout nenávistné projevy, zkreslování informací a šíření negativních nálad na internetu,“ řekl Harry.

